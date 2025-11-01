Después de elegir nuevo presidente: cuándo vuelve a jugar River en el Monumental

El equipo de Marcelo Gallardo viene de caer 4-3 en penales, tras el 0-0 en el tiempo reglamentario y busca cambiar de aire en la previa del Superclásico del próximo 9 de noviembre.

River Foto: NA

Elecciones en River. Foto: X CastanaresLucho

River, que viene de quedar eliminado en la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza y de elegir nuevo presidente, recibirá este domingo a Gimnasia y Esgrima La Plata en el marco de la decimocuarta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Núñez desde las 20:30 con el arbitraje de Nazareno Arasa mientras que Silvio Trucco estará en el VAR y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de caer 4-3 en penales, tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el marco de la semifinal de la Copa Argentina que se disputó el viernes 24 de octubre en Córdoba.

Para este partido ante los platenses, el director técnico tendrá dos bajas sensibles: en primer lugar, el defensor Gonzalo Montiel que sufrió un esguince de rodilla y el delantero Sebastián Driussi que padece una distensión en su isquiotibial izquierdo. Al atacante lo reemplazará Facundo Colidio mientras que, en cuanto al lateral derecho, Milton Casco y Fabricio Bustos pelean por ocupar dicho lugar.

Además, Enzo Pérez reaparecería en el mediocampo, sector de la cancha de Kevin Castaño pelea por un lugar con Juan Carlos Portillo y el juvenil Cristián Jaime podría tener su primera titularidad reemplazando a Ignacio Fernández.

Los elogios de D’Onofrio a Di Carlo

El expresidente de River Plate Rodolfo D’Onofrio votó en las elecciones del “Millonario” y sostuvo que “viene a apoyar” al candidato Stéfano Di Carlo, sobre quien consideró que “es brillante y tiene una capacidad enorme”.

Este sábado, en las instalaciones del estadio Monumental del barrio porteño de Núñez, los socios del ´Millonario´ eligen a la comisión directiva que gestionará el período 2025-2029 del club.

Di Carlo, candidato Foto: X @RiverPlate

En este marco y entre aplausos de los socios, el exmandatario Rodolfo D´Onofrio emitió su sufragio y abrazó a Stefano Di Carlo, actual secretario general y candidato por el oficialismo.

“Vine acá a votar y a apoyar a Di Carlo que es alguien que desde muy joven lo tengo al lado mío. Es brillante, tiene una capacidad enorme. Ahora tendrá que demostrarlo cuando esté al frente del club”, señaló.