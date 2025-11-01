La pesadilla de Aaron Ramsey en México llegó a su fin: la terminante decisión que tomó tras la desaparición de su perrita

Llegó como fichaje estrella de Pumas, pero una tragedia impensada enlutó el paso del exArsenal por el país azteca.

Aaron Ramsey junto a su perrita Foto: Instagram @aaronramsey

Aaron Ramsey llegó a los Pumas convertido en un auténtico refuerzo estrella, por lo que había demostrado a lo largo de su trayectoria.

El capitán de la Selección de Gales fue presentado el 3 de julio como el flamante fichaje del Club Universidad Nacional para el Apertura 2025. Pero no pasaron ni cuatro meses que ya se confirmó su salida del equipo auriazul.

Su trayectoria en clubes como Arsenal, Juventus y Rangers, además de su rol en la selección de Gales, generó expectativas altas entre la afición universitaria.

Aaron Ramsey en festejo de gol, durante el partido correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 Foto: Instagram @aaronramsey

De acuerdo con Salary Sport, su salario anual era de 20,012,720 pesos mexicanos, lo que lo colocaba como el segundo jugador mejor pagado del equipo, solo detrás del arquero Keylor Navas.

Los números en su breve estadía en Pumas son, lógicamente, muy acotados: solo sumó 6 partidos, donde convirtió 1 gol y no brindó ninguna asistencia. Disputó apenas 235 minutos (menos de cuatro encuentros completos) y recibió una amonestación.

En espera de que la directiva de los Pumas lo haga oficial, Aaron Ramsey no continuará ligado al club y se marchará de México por la pérdida su perrita, Halo.

La estadía en México llegó a su final Foto: Instagram @aaronramsey

Qué pasó con su perrita

Según el propio jugador y los medios locales, la mascota familiar desapareció a mediados de octubre en un rancho de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde estaba siendo cuidada.

Ramsey junto a su perra Foto: Instagram @aaronramsey

Ramsey denunció en redes sociales la falta de respuestas del lugar, mostrando su desesperación con mensajes desgarradores: “Intentando entender cómo puedes dejar a tu perra en un rancho y no volver a verla. ¿Sin ninguna explicación? Las cámaras no grababan, ningún rastreador la encontró, ningún cuerpo y un montón de mentiras”.

El galés inició una búsqueda incansable y llegó a ofrecer una recompensa de 20.000 dólares a quien aportara información sobre el paradero de Halo. Sin embargo, tras más de dos semanas, no hubo avances ni señales de su pequeña.