Canal 26
Por Canal 26
jueves, 26 de febrero de 2026, 24:10
La Champions League ya conoce a los 16 equipos clasificados a los octavos de final.
La Champions League ya conoce a los 16 equipos clasificados a los octavos de final. Foto: REUTERS

Concluida la instancia de playoffs, este viernes se llevará a cabo el sorteo de los octavos de final de la Champions League. El evento genera una marcada expectativa entre los fanáticos, ya que permitirá conocer el cuadro completo rumbo a la final.

La ceremonia podrá seguirse en vivo a través del sitio oficial de la UEFA, desde las 08:00 (hora argentina). Los ocho equipos que accedieron de manera directa a la fase eliminatoria ocuparán el lugar de cabezas de serie.

El sorteo de los octavos de final de la Champions League se realizará este viernes a las 08:00 de la Argentina. Foto: REUTERS

Durante la semana quedaron definidos los clubes que superaron los playoffs y aseguraron su lugar entre los 16 mejores del certamen.

Los clasificados son: París Saint-Germain (Francia), Galatasaray (Turquía), Real Madrid (España), Atalanta (Italia), Newcastle United (Inglaterra), Atlético de Madrid (España), Bodø/Glimt (Noruega) y Bayer Leverkusen (Alemania).

También podría interesarte
Tras la polémica con Prestianni, Vinicius fue clave y el Real Madrid se metió en los octavos de final de la Champions League

Tras la polémica con Prestianni, Vinicius fue clave y el Real Madrid se metió en los octavos de final de la Champions League

Lionel Messi habló de todo en el podcast del “Patón” Guzmán: su arrepentimiento, el vínculo con Maradona y los duelos con México

Lionel Messi habló de todo en el podcast del “Patón” Guzmán:su arrepentimiento, el vínculo con Maradona y los duelos con México

Champions League 2026: los ocho cabezas de serie en los octavos de final

Gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid por Champions League.
El Real Madrid de Franco Mastantuono será uno de los cabezas de serie en los octavos de final de la Champions League. Foto: REUTERS
  • París Saint-Germain
  • Galatasaray
  • Real Madrid
  • Atalanta
  • Newcastle United
  • Atlético de Madrid
  • Bodø/Glimt
  • Bayer Leverkusen

Los posibles cruces de los octavos de final de la Champions League

  • París Saint-Germain/Newcastle United vs. Barcelona/Chelsea
  • Galatasaray/Atlético de Madrid vs. Liverpool/Tottenham Hotspur
  • Real Madrid/Bodø/Glimt vs. Manchester City/Sporting
  • Atalanta/Bayer Leverkusen vs. Arsenal/Bayern de Múnich

Los argentinos clasificados a los octavos de final de la Champions League

Entre los equipos que avanzaron de manera directa se destacan varias presencias argentinas. Alexis Mac Allister alcanzó el tercer puesto con el Liverpool, mientras que Cristian “Cuti” Romero, figura del Tottenham Hotspur, aseguró el cuarto lugar, por delante del Barcelona.

Además, Enzo Fernández y Alejandro Garnacho se clasificaron con el Chelsea, que finalizó sexto.

El Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho accedió a los octavos de final de la Champions League. Foto: REUTERS

En tanto, desde la fase de playoffs también lograron avanzar varios futbolistas argentinos. Franco Mastantuono se clasificó con el Real Madrid, mientras que Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Nicolás González y Julián Álvarez lo hicieron con el Atlético de Madrid.

Por su parte, Exequiel Palacios avanzó con el Bayer Leverkusen y Mauro Icardi con el Galatasaray.