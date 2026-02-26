Se confirmaron los 16 equipos clasificados en la Champions League:

La Champions League ya conoce a los 16 equipos clasificados a los octavos de final. Foto: REUTERS

Concluida la instancia de playoffs, este viernes se llevará a cabo el sorteo de los octavos de final de la Champions League. El evento genera una marcada expectativa entre los fanáticos, ya que permitirá conocer el cuadro completo rumbo a la final.

La ceremonia podrá seguirse en vivo a través del sitio oficial de la UEFA, desde las 08:00 (hora argentina). Los ocho equipos que accedieron de manera directa a la fase eliminatoria ocuparán el lugar de cabezas de serie.

El sorteo de los octavos de final de la Champions League se realizará este viernes a las 08:00 de la Argentina. Foto: REUTERS

Durante la semana quedaron definidos los clubes que superaron los playoffs y aseguraron su lugar entre los 16 mejores del certamen.

Los clasificados son: París Saint-Germain (Francia), Galatasaray (Turquía), Real Madrid (España), Atalanta (Italia), Newcastle United (Inglaterra), Atlético de Madrid (España), Bodø/Glimt (Noruega) y Bayer Leverkusen (Alemania).

Champions League 2026: los ocho cabezas de serie en los octavos de final

El Real Madrid de Franco Mastantuono será uno de los cabezas de serie en los octavos de final de la Champions League. Foto: REUTERS

París Saint-Germain

Galatasaray

Real Madrid

Atalanta

Newcastle United

Atlético de Madrid

Bodø/Glimt

Bayer Leverkusen

Los posibles cruces de los octavos de final de la Champions League

París Saint-Germain/Newcastle United vs. Barcelona/Chelsea

Galatasaray/Atlético de Madrid vs. Liverpool/Tottenham Hotspur

Real Madrid/Bodø/Glimt vs. Manchester City/Sporting

Atalanta/Bayer Leverkusen vs. Arsenal/Bayern de Múnich

Los argentinos clasificados a los octavos de final de la Champions League

Entre los equipos que avanzaron de manera directa se destacan varias presencias argentinas. Alexis Mac Allister alcanzó el tercer puesto con el Liverpool, mientras que Cristian “Cuti” Romero, figura del Tottenham Hotspur, aseguró el cuarto lugar, por delante del Barcelona.

Además, Enzo Fernández y Alejandro Garnacho se clasificaron con el Chelsea, que finalizó sexto.

El Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho accedió a los octavos de final de la Champions League. Foto: REUTERS

En tanto, desde la fase de playoffs también lograron avanzar varios futbolistas argentinos. Franco Mastantuono se clasificó con el Real Madrid, mientras que Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Nicolás González y Julián Álvarez lo hicieron con el Atlético de Madrid.

Por su parte, Exequiel Palacios avanzó con el Bayer Leverkusen y Mauro Icardi con el Galatasaray.