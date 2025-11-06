Copa Argentina: por qué la derrota de Argentinos es una mala noticia para Boca y River en la clasificación a la Copa Libertadores

El triunfo de Independiente Rivadavia hizo que la lucha por entrar al certamen de Conmebol sea todavía más pareja.

Argentinos Juniors perdió la final de la Copa Argentina. Foto: EFE

Independiente Rivadavia de Mendoza es el nuevo campeón de la Copa Argentina. Este logro, en paralelo con la derrota de Argentinos Juniors en la final, significa una mala noticia para equipos como Boca y River, que están en busca de asegurar su lugar en la Copa Libertadores 2026.

Por qué la derrota de Argentinos en la final de Copa Argentina es una mala noticia para Boca y River

La coronación de la Lepra mendocina a través de los penales le dio un cupo en el certamen de Conmebol. Sin embargo, muchos esperaban un triunfo del Bicho, ya que liberaba un cupo en una zona sensible de la tabla anual.

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors. Foto: Copa Argentina

Actualmente, Boca tiene 56 puntos, River 52 y Argentinos, junto a Riestra, tiene 51. Solo hay un cupo directo a la fase de grupos disponible, que está muy cerca de ser asegurado por el Xeneize. El que resta, del acceso al repechaje, está muy peleado.

Por esto mismo, la conquista de Argentinos de la Copa Argentina le hubiera facilitado el camino al Millonario. A falta de 6 puntos en juego, también pueden meterse al repechaje de la Copa Libertadores San Lorenzo (49), Racing (47), Barracas Central (47), Tigre (46), Lanús (46) y Huracán (46).

Cómo sigue la tabla anual

La tabla anual y la carrera para clasificar en copas internacionales. Foto: Captura Promiedos

Cabe recordar que todavía resta que se defina el Torneo Clausura 2025. Esta competencia brindará otro cupo al certamen continental, por lo que puede que se libere otro cupo que facilite la clasificación de equipos como River.

Más allá de los tres cupos a Libertadores por tabla anual (el primero ya lo aseguró Rosario Central), hay otros seis disponibles para la Copa Sudamericana. Actualmente, están clasificando a dicho torneo Argentinos, Riestra, San Lorenzo, Racing, Barracas Central, Tigre, Lanús y Huracán.

River vs Boca, Superclásico. Foto: Reuteres/Agustin Marcarian

Con los resultados recientes, cada vez cobra más importancia el Superclásico de este domingo. Un triunfo de Boca asegurará su lugar en el torneo continental, además de que podría complicar a River: un triunfo de Argentinos o Riestra lo desplazaría a la zona de clasificación a la Sudamericana.

De todos modos, los dirigidos por Marcelo Gallardo todavía dependen de sí mismos para asegurar su plaza al menos en el repechaje. Su calendario, después de Boca, marca una importante visita a Vélez para cerrar la fase regular del Clausura.