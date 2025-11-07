Fórmula 1: por cuántos años es el contrato de Franco Colapinto con Alpine

El piloto argentino fue confirmado para la próxima temporada, en la que será la segunda con la escudería francesa. Un artículo del equipo revela el estilo de contrato que tiene el ex Williams.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

Franco Colapinto correrá con Alpine en 2026. El piloto de Fórmula 1 será uno de los pilotos titulares de la escudería en la próxima temporada, aunque una duda recurrente es por cuánto tiempo estará con el equipo, según su contrato.

En la previa del Gran Premio de Brasil, el argentino fue confirmado para la alineación oficial del 2026. El anuncio fue realizado por Alpine, mientras que las redes sociales de la F1 replicaron la novedad.

“Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, aportando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la era de las nuevas regulaciones”, explicaron en el tweet.

Vamos Nene 🇦🇷@FranColapinto completes our 2026 driver line-up, bringing further stability and continuity to the team for the new regulation era. pic.twitter.com/TwshFWYQN2 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025

El contrato de Franco Colapinto con Alpine

Si bien no dieron detalles de tiempos, el sitio de Alpine publicó un artículo en el que compartieron las declaraciones de Flavio Briatore, principal asesor, y el propio Colapinto.

“La confirmación de hoy es una continuación del acuerdo plurianual para asegurar los servicios de conducción de Franco realizado en enero de este año”, explicaron en la nota, aunque no dieron detalles de años ni fechas.

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la temporada 2026. Foto: X F1

Qué dijeron Briatore y Colapinto tras la confirmación de su participación en 2026

Flavio Briatore expresó: “Siempre he creído que tiene los atributos y el potencial adecuados para ser un piloto de primer nivel que pueda crecer con el equipo”. Y sumó que “nuestra decisión de continuar juntos para 2026 es una clara indicación de nuestro compromiso y fuerte apoyo a Franco a medida que se desarrolla como piloto de carreras”.

“Ha sido un año difícil para todo el equipo, y no ha sido el escenario más fácil para actuar, sin embargo, tanto Franco como Pierre han hecho todo lo posible para ayudar a poner al equipo en la mejor posición posible para la próxima temporada. Con la alineación de Pierre y Franco, tenemos una buena combinación de experiencia, velocidad y talento que ayudará a impulsar al equipo hacia adelante y, con suerte, les dará a nuestros fanáticos algo por lo que animar y gritar la próxima temporada”, completó.

Signed and sealed 🤜🤛 pic.twitter.com/If9OXeHSn7 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025

Con respecto a Franco Colapinto, se mostró contento y agradecido. “Desde que hice mi debut en la Fórmula Uno, supe que, dadas las circunstancias en juego, sería un gran desafío mantener mi lugar en este deporte. Ha sido un camino largo y duro, y estoy muy orgulloso de la oportunidad de volver a pilotar con este equipo en 2026, junto a Pierre, que ha sido un gran compañero de equipo y sin duda será alguien de quien puedo seguir aprendiendo”.

Sobre el momento del anuncio, aclaró: “Finalmente, es muy especial y oportuno hacer este anuncio aquí en Brasil este fin de semana. Estar tan cerca de mi país de origen, Argentina, y un evento que se siente como una carrera en casa para mí donde tengo mucho apoyo”.

Corre Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Brasil

Viernes 7 de noviembre

Práctica libre: 11:30.

Clasificación Sprint: 15:30.

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11:00.

Clasificación: 15:00.

Domingo 9 de noviembre