Colapinto corre el mismo día que el Superclásico entre Boca y River: a qué hora es el Gran Premio de Brasil furor en la Fórmula 1

El piloto argentino encara una de sus últimas oportunidades para asegurar su asiento en la escudería. Mientras tanto, Verstappen, Norris y Piastri protagonizan una definición histórica por el título en uno de los circuitos más legendarios de la Fórmula 1.

Franco Colapinto aparece en el poster del GP de Brasil de la Fórmula 1. Foto: X @F1

Franco Colapinto se prepara para afrontar la recta final del año. El asiento del piloto argentino no está asegurado para la temporada próxima y el Gran Premio de Brasil se presenta como una de las últimas oportunidades para convencer a Flavio Briatore de mantenerlo en el equipo.

El Autódromo José Carlos Pace, popularmente conocido como Interlagos, por la ciudad en la que se ubica, en el Estado de San Pablo, será el escenario de una carrera emocionante en la que la categoría podría conocer un nuevo líder del campeonato: Max Verstappen, Oscar Piastri y Lando Norris se disputan el título de pilotos en una de las definiciones más parejas de los últimos años.

Franco Colapinto correrá por segunda vez en el GP de Brasil de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

La carrera será el domingo 9 de noviembre a las 14, dos horas antes del Superclásico, pero no es el único evento de la Fórmula 1 en el fin de semana: el sábado a las 11 se correrá la Sprint, un formato de carreras cortas y de máxima velocidad donde no importan las estrategias, solamente ser el más rápido.

La definición del campeonato en uno de los circuitos más místicos de la Fórmula 1

La definición del campeonato de la máxima categoría del automovilismo está al rojo vivo. 36 puntos separan a los tres aspirantes al título a falta de cuatro carreras. Los pilotos de la escudería McLaren están prácticamente igualados, con solo un punto de diferencia.

Lando Norris demostró su solidez y se impuso en el Gran Premio de México, donde le arrebató la punta del campeonato a su compañero de equipo Oscar Piastri. Max Verstappen estuvo a punto de recortar aún más la diferencia que lo separa del piloto británico, pero un auto de seguridad en las últimas vueltas se lo impidió y terminó en tercera posición.

Max Verstappen, Oscar Piastri y Lando Norris. Foto: Reuters

Con este escenario, Verstappen necesita que la escudería naranja lo ayude. Un mínimo error de los pilotos contrarios que los baje del podio le permitiría al holandés conseguir su quinto campeonato del mundo, en caso de ganar todas las carreras restantes.

El mítico circuito de Interlagos es uno de los favoritos de los fanáticos. Su diseño favorece los adelantamientos y sus curvas son un reservorio inagotable de grandes hazañas del automovilismo. En 2021, Lewis Hamilton realizó 21 adelantamientos y en 2024 Verstappen ganó la carrera tras largar en la posición 17, con una lluvia que terminó por convertir la jornada en un evento memorable.

El cronograma de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Brasil:

Los sectores del circuito de Interlagos del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Foto: ftatickets.com

Viernes 7 de noviembre

11:30: Práctica libre 1

15:30: Clasificación para la Sprint

Sábado 8 de noviembre

11:00: Sprint

15:00: Clasificación para la carrera

Domingo 9 de noviembre

14:00: Carrera

Apenas termine la carrera a las 16:30 arrancará el Superclásico del fútbol argentino, por lo que será una jornada para estar varias horas en frente del televisor.