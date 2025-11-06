La previa de Colapinto en el GP de Brasil de la Fórmula 1: asado con Barrichello y conferencia cancelada con Alpine

El piloto argentino compartió una divertida comida con su compatriota brasileño y, además, se dio el lujo de subirse a un histórico monoplaza de “Rubinio”. Un periodista aseguró que la conferencia “podría celebrarse durante el fin de semana”.

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: Reuters (Jerome Miron)

En la previa del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, Franco Colapinto aprovechó su tiempo libre y se reunió con un amigo y expiloto de F1, Rubens Barrichello, con quien compartió un asado durante su llegada a tierras brasileñas, donde este fin de semana se correrá en Interlagos.

Franco Colapinto se subió al histórico "Jordan 1994" de Rubens Barrichello. Foto: Instagram @francolapinto

“De las mejores personas que tiene el automovilismo. ¡Gracias Rubinio por todo! Un aplauso para el asador, pero falta una competencia de asado brasileño y argentino”, publicó Colapinto en su cuenta de Instagram, desafiando al piloto de brasileño.

Luego de agasajo gastronómico, el joven piloto argentino aprovechó y se subió al monoplaza llamado “Jordan 1994″, un vehículo que usó su colega brasileño durante su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.

Franco Colapinto junto a Rubens Barrichello. Foto: Instagram @francolapinto

Desbordado de alegría al estar frente de una pieza histórica de colección de la Fórmula 1, Colapinto posó para la cámara junto a Barrichello y coronó una inolvidable jornada. “Placer tenerte en mi casa, amigo”, agradeció “Rubinio”, como es apodado el oriundo de São Paulo.

Alpine canceló la conferencia de prensa de Colapinto

Además del asado con Barrichello, otra de las noticias relacionadas al pilarense fue la conferencia de prensa que canceló Alpine, en la previa del GP de Brasil, algo que generó “incertidumbre” y “buenos augurios” sobre su renovación con la escudería francesa.

Según informó el periodista Jorge Peiró, Alpine explicó que la conferencia “podría celebrarse durante el fin de semana”, lo que abrió la puerta a distintas interpretaciones y aumentó la expectativa entre los seguidores del piloto argentino, quienes desean verlo otro año en F1.

Alpine todavía no anunció la renovación de Franco Coalpinto para 2026. Foto: Reuters (Jennifer Lorenzini)

Entre otras de las actividades semanales, el piloto argentino participó de una acción promocional con el equipo, donde dio una vuelta vuelta virtual al trazado de Interlagos en el simulador y detalló cuáles son las claves para lograr una buena performance en Brasil.

En el circuito más cercano a su público, Colapinto buscará sumar sus primeros puntos en Alpine, algo que todavía no logró tras reemplazar a Jack Doohan al inicio de la presente temporada en la máxima categoría del automovilismo. ¿Habrá milagro con el apoyo de los argentinos?

El cronograma del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a correr el Gran Premio de Brasil. Foto: Reuters (Henry Romero)

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1 : 11:30 horas

Clasificación de la carrera sprint: 15:30 horas

Sábado 8 de noviembre

Carrera sprint : 11:00 horas

Clasificación: 15:00 horas

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14:00 horas

