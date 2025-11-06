La previa de Colapinto en el GP de Brasil de la Fórmula 1: asado con Barrichello y conferencia cancelada con Alpine
En la previa del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, Franco Colapinto aprovechó su tiempo libre y se reunió con un amigo y expiloto de F1, Rubens Barrichello, con quien compartió un asado durante su llegada a tierras brasileñas, donde este fin de semana se correrá en Interlagos.
“De las mejores personas que tiene el automovilismo. ¡Gracias Rubinio por todo! Un aplauso para el asador, pero falta una competencia de asado brasileño y argentino”, publicó Colapinto en su cuenta de Instagram, desafiando al piloto de brasileño.
Luego de agasajo gastronómico, el joven piloto argentino aprovechó y se subió al monoplaza llamado “Jordan 1994″, un vehículo que usó su colega brasileño durante su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.
Desbordado de alegría al estar frente de una pieza histórica de colección de la Fórmula 1, Colapinto posó para la cámara junto a Barrichello y coronó una inolvidable jornada. “Placer tenerte en mi casa, amigo”, agradeció “Rubinio”, como es apodado el oriundo de São Paulo.
Alpine canceló la conferencia de prensa de Colapinto
Además del asado con Barrichello, otra de las noticias relacionadas al pilarense fue la conferencia de prensa que canceló Alpine, en la previa del GP de Brasil, algo que generó “incertidumbre” y “buenos augurios” sobre su renovación con la escudería francesa.
Según informó el periodista Jorge Peiró, Alpine explicó que la conferencia “podría celebrarse durante el fin de semana”, lo que abrió la puerta a distintas interpretaciones y aumentó la expectativa entre los seguidores del piloto argentino, quienes desean verlo otro año en F1.
Entre otras de las actividades semanales, el piloto argentino participó de una acción promocional con el equipo, donde dio una vuelta vuelta virtual al trazado de Interlagos en el simulador y detalló cuáles son las claves para lograr una buena performance en Brasil.
En el circuito más cercano a su público, Colapinto buscará sumar sus primeros puntos en Alpine, algo que todavía no logró tras reemplazar a Jack Doohan al inicio de la presente temporada en la máxima categoría del automovilismo. ¿Habrá milagro con el apoyo de los argentinos?
El cronograma del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1
Viernes 7 de noviembre
- Prácticas Libres 1: 11:30 horas
- Clasificación de la carrera sprint: 15:30 horas
Sábado 8 de noviembre
- Carrera sprint: 11:00 horas
- Clasificación: 15:00 horas
Domingo 9 de noviembre
- Carrera: 14:00 horas
Las cuatro carreras restantes de la Fórmula 1
- Gran Premio de Brasil - 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas - 22 de noviembre
- Gran Premio de Catar - 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi - 7 de diciembre