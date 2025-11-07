Franco Colapinto terminó 16° en la clasificación a la sprint del Gran Premio de Brasil: cuándo y a qué hora es la carrera

El piloto argentino puso primera en Interlagos tras ser confirmado para correr en Alpine en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Pierre Gasly finalizó 13°.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil. Foto: REUTERS

Tras ser confirmado por Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto puso primera en el Gran Premio de Brasil y terminó 16° en la clasificación para la carrera sprint del sábado. Su compañero de escudería, Pierre Gasly, finalizó 13°, mientras que el más rápido fue Lando Norris (McLaren).

El piloto argentino no superó la SQ1 y quedó afuera en el primer corte junto a Liam Lawson (17°-Racing Bulls), Yuki Tsunoda (18°-Red Bull), Esteban Ocon (19°-Haas) y Carlos Sainz (20°-Williams).

Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil. Foto: REUTERS

En SQ2 quedaron afuera Lewis Hamilton (11°-Ferrari) Alex Albon (12°-Williams) Pierre Gasly (13°-Alpine), Gabriel Bortoleto (14°-Sauber) y Olvier Bearman (15°-Haas).

El último corte selló la “pole” para Lando Norris. Detrás del hombre de McLaren quedaron: Kimi Antonelli (2°-Mercedes), Oscar Piastri (3°-McLaren), George Russell (4°-Mercedes), Fernando Alonso (5°-Aston Martin), Max Verstappen (6°-Red Bull), Lance Stroll (7°-Aston Martin), Charles Leclerc (8°-Ferrari), Isack Hadjar (9°-Racing Bulls) y Nico Hülkenberg (10°-Sauber).

Cuándo corre Franco Colapinto: cronograma del Gran Premio de Brasil

Sábado 8 de noviembre

11:00: Sprint

15:00: Clasificación para la carrera

Domingo 9 de noviembre