Franco Colapinto terminó 16° en la clasificación a la sprint del Gran Premio de Brasil: cuándo y a qué hora es la carrera
Tras ser confirmado por Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto puso primera en el Gran Premio de Brasil y terminó 16° en la clasificación para la carrera sprint del sábado. Su compañero de escudería, Pierre Gasly, finalizó 13°, mientras que el más rápido fue Lando Norris (McLaren).
El piloto argentino no superó la SQ1 y quedó afuera en el primer corte junto a Liam Lawson (17°-Racing Bulls), Yuki Tsunoda (18°-Red Bull), Esteban Ocon (19°-Haas) y Carlos Sainz (20°-Williams).
En SQ2 quedaron afuera Lewis Hamilton (11°-Ferrari) Alex Albon (12°-Williams) Pierre Gasly (13°-Alpine), Gabriel Bortoleto (14°-Sauber) y Olvier Bearman (15°-Haas).
El último corte selló la “pole” para Lando Norris. Detrás del hombre de McLaren quedaron: Kimi Antonelli (2°-Mercedes), Oscar Piastri (3°-McLaren), George Russell (4°-Mercedes), Fernando Alonso (5°-Aston Martin), Max Verstappen (6°-Red Bull), Lance Stroll (7°-Aston Martin), Charles Leclerc (8°-Ferrari), Isack Hadjar (9°-Racing Bulls) y Nico Hülkenberg (10°-Sauber).
Cuándo corre Franco Colapinto: cronograma del Gran Premio de Brasil
Sábado 8 de noviembre
- 11:00: Sprint
- 15:00: Clasificación para la carrera
Domingo 9 de noviembre
- 14:00: Carrera