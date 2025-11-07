River se ilusiona: la estadística a favor de Marcelo Gallardo en el Superclásico ante Boca

El técnico del “Millonario” renovó su contrato y se prepara para enfrentar al “Xeneize” en un duelo clave por la clasificación a la Libertadores. Los números que juegan a su favor.

El DT de River Plate, Marcelo Gallardo. Foto: NA

Marcelo Gallardo se prepara para afrontar el próximo Superclásico tras el anuncio de la renovación de su contrato hasta diciembre del 2026. El entrenador del “Millonario” dirigirá una nueva edición del partido más importante del fútbol Argentino este domingo 9 de noviembre a las 16:30 en La Bombonera.

El “Muñeco” buscará dar vuelta la página de un mal momento deportivo para el club de Núñez: perdió 8 de los últimos 10 partidos, y su clasificación a la Copa Libertadores del año próximo corre peligro.

El entrenador riverplatense renovó su contrato Foto: NA

Sin embargo, confía en que su buen historial ante Boca se haga presente en la fecha 15 del Torneo Clausura, y así iniciar la remontada de la difícil situación que atraviesa.

El historial de Gallardo contra Boca

El historial de Marcelo Gallardo en los 28 Superclásicos que dirigió es el siguiente:

Victorias : 10

Empates : 11

Derrotas: 7

La estadística inicia un lluvioso 5 de octubre de 2014, día en el que parecía que Boca se iba a llevar la victoria de una cancha empantanada hasta que, en los últimos minutos, el defensor Germán Pezzella se vistió de delantero y empató el partido.

Luego le seguiría el primero de los 4 mano a mano internacionales que se disputaron los dos clubes más grandes del país en los últimos años. Con un golazo de Leonardo Pisculichi, los de Gallardo avanzarían a la final de la Copa Sudamericana, en la que se impondrían por 2-0 frente a Atlético Nacional.

A pesar de los malos resultados obtenidos en su segundo ciclo, los partidos frente al “Xeneize” han sido la excepción. Su equipo ganó los dos encuentros que se jugaron: 1-0 en La Bombonera, con gol de Manuel Lanzini, y 2-1 en el Monumental, con goles de Sebastián Driussi y Franco Mastantuono.

Franco Mastantuono. Foto: Reuters/Agustin Marcarian.

Marcelo Gallardo espera seguir ampliando su racha positiva y recortar distancia en el historial general, que lo ubica a Boca por delante con 92 victorias, a cuatro de River, que tiene 88.

Todos los River-Boca con Gallardo como entrenador

Torneo Transición 2014: River 1-1 Boca

Copa Sudamericana 2014-Semifinal ida: Boca 0-0 River

Copa Sudamericana 2014-Semifinal vuelta: River 1-0 Boca

Campeonato 2015 primer semestre: Boca 2-0 River

Copa Libertadores 2015-Octavos de final ida: River 1-0 Boca

Copa Libertadores 2015-Octavos de final vuelta: Boca 0-0 River (el partido se suspendió por el escándalo del gas pimienta y el Xeneize fue descalificado)

Campeonato 2015 segundo semestre: River 0-1 Boca

Campeonato 2016 primer semestre: River 0-0 Boca

Campeonato 2016 segundo semestre: Boca 0-0 River

Campeonato 2016/17: River 2-4 Boca

Campeonato 2016/17: Boca 1-3 River

Superliga 2017/18: River 1-2 Boca

Supercopa Argentina 2018: Boca 0-2 River

Superliga 2018/19: Boca 0-2 River

Copa Libertadores 2018-Final ida: Boca 2-2 River

Copa Libertadores 2018-Final vuelta: River 3-1 Boca

Superliga 2019/20: River 0-0 Boca

Copa Libertadores 2019-Semifinal ida: River 2-0 Boca

Copa Libertadores 2019-Semifinal vuelta: Boca 1-0 River

Copa Diego Maradona 2020-21: Boca 2-2 River

Copa de la LPF 2021: Boca 1-1 River

Copa de la LPF 2021-Cuartos de final: Boca 1(4)-1(2) River

Copa Argentina 2020: Boca 0(4)-0(1) River

Torneo de la LPF 2021: River 2-1 Boca

Copa de la Liga 2022: River 0-1 Boca

Liga Profesional 2022: Boca 1-0 River

Liga Profesional 2024: Boca 0-1 River

Torneo Apertura 2025: River 2-1 Boca

Gol de Salomón Rondón; Superclásico; Boca vs. River. Foto: Télam.

Una victoria frente al club de La Ribera le daría un poco más de aire al “Millonario”, cuya clasificación a la Copa Libertadores del año que viene está en estado crítico, y una derrota lo haría depender de resultados ajenos.

A qué hora es el Superclásico

El partido, que se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16:30 en La Bombonera, tendrá un condimento especial para ambos equipos. Ninguno viene con un buen presente y se pondrá en juego la última plaza para la clasificación directa a la Copa Libertadores del año que viene.

Cronograma de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025