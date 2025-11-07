River se ilusiona: la estadística a favor de Marcelo Gallardo en el Superclásico ante Boca
Marcelo Gallardo se prepara para afrontar el próximo Superclásico tras el anuncio de la renovación de su contrato hasta diciembre del 2026. El entrenador del “Millonario” dirigirá una nueva edición del partido más importante del fútbol Argentino este domingo 9 de noviembre a las 16:30 en La Bombonera.
El “Muñeco” buscará dar vuelta la página de un mal momento deportivo para el club de Núñez: perdió 8 de los últimos 10 partidos, y su clasificación a la Copa Libertadores del año próximo corre peligro.
Sin embargo, confía en que su buen historial ante Boca se haga presente en la fecha 15 del Torneo Clausura, y así iniciar la remontada de la difícil situación que atraviesa.
El historial de Gallardo contra Boca
El historial de Marcelo Gallardo en los 28 Superclásicos que dirigió es el siguiente:
- Victorias: 10
- Empates: 11
- Derrotas: 7
La estadística inicia un lluvioso 5 de octubre de 2014, día en el que parecía que Boca se iba a llevar la victoria de una cancha empantanada hasta que, en los últimos minutos, el defensor Germán Pezzella se vistió de delantero y empató el partido.
Luego le seguiría el primero de los 4 mano a mano internacionales que se disputaron los dos clubes más grandes del país en los últimos años. Con un golazo de Leonardo Pisculichi, los de Gallardo avanzarían a la final de la Copa Sudamericana, en la que se impondrían por 2-0 frente a Atlético Nacional.
A pesar de los malos resultados obtenidos en su segundo ciclo, los partidos frente al “Xeneize” han sido la excepción. Su equipo ganó los dos encuentros que se jugaron: 1-0 en La Bombonera, con gol de Manuel Lanzini, y 2-1 en el Monumental, con goles de Sebastián Driussi y Franco Mastantuono.
Marcelo Gallardo espera seguir ampliando su racha positiva y recortar distancia en el historial general, que lo ubica a Boca por delante con 92 victorias, a cuatro de River, que tiene 88.
Todos los River-Boca con Gallardo como entrenador
- Torneo Transición 2014: River 1-1 Boca
- Copa Sudamericana 2014-Semifinal ida: Boca 0-0 River
- Copa Sudamericana 2014-Semifinal vuelta: River 1-0 Boca
- Campeonato 2015 primer semestre: Boca 2-0 River
- Copa Libertadores 2015-Octavos de final ida: River 1-0 Boca
- Copa Libertadores 2015-Octavos de final vuelta: Boca 0-0 River (el partido se suspendió por el escándalo del gas pimienta y el Xeneize fue descalificado)
- Campeonato 2015 segundo semestre: River 0-1 Boca
- Campeonato 2016 primer semestre: River 0-0 Boca
- Campeonato 2016 segundo semestre: Boca 0-0 River
- Campeonato 2016/17: River 2-4 Boca
- Campeonato 2016/17: Boca 1-3 River
- Superliga 2017/18: River 1-2 Boca
- Supercopa Argentina 2018: Boca 0-2 River
- Superliga 2018/19: Boca 0-2 River
- Copa Libertadores 2018-Final ida: Boca 2-2 River
- Copa Libertadores 2018-Final vuelta: River 3-1 Boca
- Superliga 2019/20: River 0-0 Boca
- Copa Libertadores 2019-Semifinal ida: River 2-0 Boca
- Copa Libertadores 2019-Semifinal vuelta: Boca 1-0 River
- Copa Diego Maradona 2020-21: Boca 2-2 River
- Copa de la LPF 2021: Boca 1-1 River
- Copa de la LPF 2021-Cuartos de final: Boca 1(4)-1(2) River
- Copa Argentina 2020: Boca 0(4)-0(1) River
- Torneo de la LPF 2021: River 2-1 Boca
- Copa de la Liga 2022: River 0-1 Boca
- Liga Profesional 2022: Boca 1-0 River
- Liga Profesional 2024: Boca 0-1 River
- Torneo Apertura 2025: River 2-1 Boca
Una victoria frente al club de La Ribera le daría un poco más de aire al “Millonario”, cuya clasificación a la Copa Libertadores del año que viene está en estado crítico, y una derrota lo haría depender de resultados ajenos.
A qué hora es el Superclásico
El partido, que se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16:30 en La Bombonera, tendrá un condimento especial para ambos equipos. Ninguno viene con un buen presente y se pondrá en juego la última plaza para la clasificación directa a la Copa Libertadores del año que viene.