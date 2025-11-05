Marcelo Gallardo renovó su contrato con River: el récord que podría romper para destronar a otro ídolo del club

La renovación del “Muñe” fue anunciada en una conferencia junto al flamante presidente Stéfano Di Carlo y marca el inicio de una nueva etapa con una meta que podría cambiar su lugar en la historia del club.

El entrenador riverplatense renovó su contrato Foto: NA

Marcelo Gallardo y Stéfano Di Carlo anunciaron la renovación del contrato del técnico “millonario” hasta el 31 de diciembre de 2026. Se trata de la primera gran decisión que debió tomar el flamante presidente, que fue electo hace nada más 4 días.

En los últimos días, se rumoreaba con un posible paso al costado del entrenador más ganador de la historia riverplatense. El año deportivo del club de Núñez no fue bueno y los resultados recientes mostraban un equipo desconocido, que no parecía tener la firma de Gallardo.

Sin embargo, Di Carlo había prometido mantener el proyecto deportivo en caso de ser electo, y cumplió con su palabra. En la conferencia se vio certeza sobre el rumbo elegido, a pesar de que los resultados no acompañen, y seguridad para dar vuelta la mala situación.

El “Muñeco” podría, con un poco de ayuda, convertirse en el técnico con más partidos dirigidos en la historia del club, sumando otro récord a su ya laureado currículum, donde figura ser el máximo ganador de la Copa Libertadores y el que más títulos obtuvo.

Los técnicos con más partidos al frente de River Plate

1-Ángel Labruna

El “Feo” ya era ídolo por lo que había hecho como jugador, pero también supo dejar su nombre en la historia como entrenador: agarró River en 1975 con una misión difícil: cortar con la sequía de 18 años sin títulos. Lo hizo a lo grande. Se mantuvo hasta 1981 y ganó seis títulos. Dirigió 528 partidos.

2-Marcelo Gallardo

El “Muñeco” arribó a la dirección técnica de River en 2014. Si bien ya tenía credenciales para contar con el cariño de los hinchas, confirmó sus buenas impresiones con títulos, y de manera abundante.

Recién llegado, volvió a sacar campeón al club en el ámbito internacional después de 17 años, levantando la Copa Sudamericana en 2014. Luego ganó dos Copas Libertadores, tres Recopa sudamericana, tres Copa Argentina, un campeonato local y muchos más títulos, lo que lo coloca en la posición de ser el entrenador más ganador de la historia de la institución.

Tras un tiempo apartado del club, donde dirigió al Al-Ittihad, de Arabia Saudita, volvió al club que lo vio nacer, pero aún no logró gritar campeón. Lleva 475 partidos al frente del equipo, y consiguió 14 trofeos.

3-José María Minella

El histórico número 5 es uno de esos jugadores que entra en la categoría de próceres riverplatenses. Dirigió entre 1947 y 1959, durante 12 años, y tuvo un segundo ciclo en 1963. Consiguió ocho títulos y estuvo al frente del equipo durante 441 partidos.

4-Ramón Díaz

El “Pelado” Díaz dirigió River en tres ocasiones, y en todas fue campeón. Es uno de los técnicos más laureados de la institución y uno de los tres en haber ganado la Copa Libertadores.

Fue el primer entrenador de la gestión D’onofrio, que daría inicio a una de las épocas doradas del club, consiguiendo el Torneo Final 2014. Dirigió 368 partidos y levantó 9 copas.

Ramón Díaz; River Plate. Foto: NA.

5-Daniel Passarella

El “Kaiser” tiene una historia de vida marcada por la banda roja. Quienes lo han visto jugar lo consideran uno de los mejores defensores de la historia. Es el segundo defensa más goleador de la historia, solo detrás de Ronald Koeman.

Dirigió al “Millonario” entre 1990 y 1994, luego se haría cargo de la selección Argentina entre 1995 y 1998. En 2006 volvió a River para reemplazar a “Mostaza” Merlo, pero no lograría coronar. Passarella gritó campeón tres veces como técnico y dirigió 323 partidos.

¿Qué necesita Gallardo para superar a Labruna?

La diferencia entre los dos máximos ídolos de River es de 53 partidos, por lo que la distancia es bastante corta. Considerando únicamente la fase regular del campeonato local del año que viene, Gallardo sumaría 32 encuentros. Virtualmente, la diferencia es de 19 (habría que sumar los dos pendientes de este año), por lo que tendría que avanzar en todos los frentes: Copa Argentina, Torneo Apertura, Torneo Clausura, y Copa Libertadores, en caso de clasificar.