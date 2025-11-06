El Boca-River tiene árbitro confirmado: los antecedentes de Nicolás Ramírez en el Superclásico

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció al juez encargado de impartir justicia en el partido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025.

Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico. Foto: IMAGO/PHOTOxPHOTO via Reuters Co

Tras dirigir la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, Nicolás Ramírez fue el árbitro designado para dirigir el partido entre Boca y River el próximo domingo a las 16:30 en La Bombonera.

Para el colegiado será su tercer Superclásico consecutivo, con un saldo a favor para el “Millonario” en esta clase de encuentros.

Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico. Foto: IMAGO/PHOTOxPHOTO via Reuters Co

Yael Falcón Pérez y Facundo Tello eran los otros dos candidatos, pero Ramírez ganó el triangular tras su buena actuación de anoche en la final que le dio a Independiente Rivadavia el primer título de su historia.

Héctor Paletta lo acompañará nuevamente en el VAR, donde también estará Sebastián Habib como asistente. Mientras tanto, Juan Pablo Belatti será el asistente 1 y Pablo González el asistente 2.

La experiencia de Nicolás Ramírez en el Superclásico

Ramírez ya tuvo participación en este tipo de encuentros el semestre pasado. En aquella ocasión dirigió la victoria de River por 2 a 1 en el Monumental, con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Miguel Merentiel descontó para la visita.

Además, fue el árbitro del Superclásico que terminó 1 a 0 a favor de River, con gol de Manuel Lanzini, a fines de 2024 en La Bombonera. En resumen, bajo su arbitraje, el conjunto de Núñez acumula dos triunfos.

Nicolás Ramírez, árbitro del Superclásico. Foto: Reuters

En cuanto a sus números particulares con cada entidad, son más parejos. A River lo arbitró en 13 oportunidades con un saldo de 5 victorias, 5 derrotas y 3 empates. Además, el elenco “Millonario” recibió 48 amonestaciones y tres rojas.

Por su parte, a Boca le impartió justicia en 12 encuentros. 6 victorias, 5 derrotas y un empate es el saldo que dejó. Además, le sacó 39 amarillas y 2 rojas.