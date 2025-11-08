El video del choque de Franco Colapinto en la sprint del Gran Premio de Brasil: tuvo que abandonar

El argentino impactó contra las protecciones en la tercera vuelta de la sprint, por lo que no pudo completar la primera carrera del fin de semana.

Daños en el auto de Franco Colapinto. Foto: REUTERS

Franco Colapinto no arrancó de buena manera el sábado en el Gran Premio de Brasil 2025. Tras completar una buena largada en la carrera sprint, padeció las condiciones de la pista y chocó en la tercera vuelta, por lo que tuvo que abandonar. La victoria fue para Lando Norris de McLaren.

A pesar de que ya no llovía en Interlagos, el trazado seguía mojado y su auto se despistó. Lo curioso es que en la misma vuelta ocurrió lo mismo con Oscar Piastri de McLaren y Niko Hulkenberg de Sauber en el mismo sector de la pista. Sin embargo, el último mencionado pudo volver a pista.

Franco Colapinto abandonó tras un choque en la carrera sprint del Gran Premio de Brasil 2025. Foto: Captura

El video del accidente de Franco Colapinto en la sprint del Gran Premio de Brasil

El choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del Gran Premio de Brasil 2025. Video: ESPN.

Claro que el triple accidente en el circuito llevó a que se active la bandera roja, que detuvo la carrera por algunos minutos. Los golpes se dieron en la curva 3, en el primer sector del circuito del Gran Premio de Brasil 2025.

Con respecto a Pierre Gasly, compañero de Colapinto, fue uno de los pilotos que más posiciones ganó desde la largada de la sprint, pasando del 13° al 9°. Finalmente, pudo superar a Lance Stroll de Aston Martin y se llevó un valioso punto al quedar 8°.

Triple choque en el mismo sector. Foto: Captura

La pelea por el campeonato recibió un golpe claro: mientras Lando Norris hizo la pole y se mantuvo en el primer lugar, Oscar Piastri se mantuvo tercero hasta su choque, que lo obligó a abandonar. De esta manera, se ampliará la brecha de diferencia entre ambos pilotos de McLaren.

La carrera terminó bajo bandera amarilla, tras un fuerte choque de Gabriel Bortoleto de Sauber en la última vuelta. Más allá del fuerte impacto, no sufrió lesiones el piloto brasileño en su primera carrera de Fórmula 1 en su país.

Finalmente, con el triunfo del británico, la diferencia se amplió a ocho puntos a falta de tres carreras. El podio de la sprint lo completaron Kimi Antonelli y George Russell, ambos de Mercedes.

Lando Norris ganó la carrera sprint en el Gran Premio de Brasil 2025. Foto: REUTERS

La zona de puntos fue completada por Max Verstappen de Red Bull, Charles Leclerc de Ferrari, Fernando Alonso de Aston Mastin, Lewis Hamilton de Ferrari y Pierre Gasly de Alpine.

Cuándo corre Franco Colapinto: cronograma del Gran Premio de Brasil

Sábado 8 de noviembre

15:00: Clasificación para la carrera

Domingo 9 de noviembre