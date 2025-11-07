Colapinto hace historia en Fórmula 1: la exclusiva lista de argentinos que integra tras ser confirmado por Alpine para 2026
Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Este nuevo hito en la carrera del piloto lo hace escalar aún más a nivel histórico entre los argentinos que participaron de esta competencia.
Si bien la lista de compatriotas que corrieron en Fórmula 1 tiene más de 20 integrantes, apenas 7 lograron participar en 3 o más temporadas.
Todos los argentinos que corrieron tres o más temporadas en Fórmula 1
Colapinto debutó en 2024 con Williams, para luego pasar a Alpine en 2025, equipo con el que repetirá su participación en 2026. Esta aparición consecutiva no ocurría con un argentino desde 1982, donde Carlos Reutemann completó una década en la categoría.
Los otros nombres que corrieron tres o más años en Fórmula 1 son: Carlos Reutemann (11), José Froilán González (9), Juan Manuel Fangio (8), Carlos Menditeguy (6), Onofre Marimón (3), Ricardo Zunino (3) y Roberto Mieres (3)
También podría interesarte
Claramente, los principales nombres son los tres primeros, en especial el de Fangio. El icónico piloto estuvo entre 1950 y 1958, donde se coronó campeón en cinco oportunidades: 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957.
En los logros dentro de la F1, lo sigue Carlos Reutemann, quien participó en un total de 11 temporadas y llegó a finalizar segundo en el campeonato de 1981.
Froilán González tuvo un recorrido similar al de Fangio, aunque con otros resultados. El argentino participó entre 1950 y 1959, donde su mejor versión llegó al volante de un Ferrari, para terminar segundo en el campeonato de 1954.
La lista sigue con Carlos Menditeguy, que también tuvo su paso por la primera década de la Fórmula 1, en los 50s. Sin embargo, su máximo hito se dio en el Gran Premio de Argentina 1957, cuando quedó tercero con su Maserati.
Por último, Onofre Marimón, Roberto Mieres y Ricardo Zunino son los pilotos que participaron de tres temporadas, como ocurrirá con Franco Colapinto desde 2026.
El argentino lleva un registro total de 18 carreras, en donde su mejor resultado fue un octavo lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, cuando corría con Williams. También sumó en el Gran Premio de Estados Unidos del mismo año, aunque todavía no pudo hacerlo con Alpine.
Calendario de Fórmula 1: todas las carreras del 2026
- Gran Premio de Australia: 6 al 8 de marzo.
- Gran Premio de China: 13 al 15 de marzo.
- Gran Premio de Japón: 27 al 29 de marzo.
- Gran Premio de Bahréin: 10 al 12 de abril.
- Gran Premio de Arabia Saudita: 17 al 19 de abril.
- Gran Premio de Miami: 1 al 3 de mayo.
- Gran Premio de Canadá: 22 al 24 de mayo.
- Gran Premio de Mónaco: 5 al 7 de junio.
- Gran Premio de España: 12 al 14 de junio.
- Gran Premio de Austria: 26 al 28 de junio.
- Gran Premio de Reino Unido: 3 al 5 de julio.
- Gran Premio de Bélgica: 17 al 19 de julio.
- Gran Premio de Hungría: 24 al 26 de julio.
- Gran Premio de Países Bajos: 21 al 23 de agosto.
- Gran Premio de Italia: 4 al 6 de septiembre.
- Gran Premio de Madrid: 11 al 13 de septiembre.
- Gran Premio de Azerbaiyán: 25 de 27 de septiembre.
- Gran Premio de Singapur: 9 al 11 de octubre.
- Gran Premio de Estados Unidos: 23 al 25 de octubre.
- Gran Premio de México: 30 de octubre al 1 de noviembre.
- Gran Premio de Brasil: 6 al 8 de noviembre.
- Gran Premio de Las Vegas: 19 al 21 de noviembre.
- Gran Premio de Qatar: 27 al 29 de noviembre.
- Gran Premio de Abu Dhabi: 4 al 6 de diciembre.