Superclásico: el dato de River en La Bombonera ante Boca que ilusiona a los dirigidos por Marcelo Gallardo

El Millonario necesita una victoria para salir de su mal momento futbolístico. El historial reciente trae buenas noticias para el equipo que este domingo será visitante.

Superclásico, Boca vs. River, Reuters, Angileri y Capaldo

Se acerca un nuevo Superclásico, donde ambos equipos tendrán mucho en juego. Boca, por un lado, intentará sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026, mientras que River buscará salir de la crisis que atraviesa. En la previa, un dato parece darle esperanza a los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Los últimos diez partidos que se disputaron en La Bombonera muestran un dominio del Millonario ante su clásico rival, por lo que puede jugarle a su favor antes del encuentro.

River vs Boca, Superclásico. Foto: Reuteres/Agustin Marcarian

En la recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2025, ambos equipos parecen tener su lugar en la próxima ronda asegurada, aunque deben asegurar su clasificación.

Además, más allá de la importancia del Superclásico, ambos equipos se disputan el último cupo directo a la Copa Libertadores 2026. Por el momento, Boca está arriba por cuatro puntos, a falta de seis por disputarse. De todos modos, River puede afirmarse en el puesto de clasificación a repechaje.

El domingo se juega el Superclásico Foto: NA

Los últimos diez partidos entre Boca y River en La Bombonera

El historial reciente entre Boca y River en La Bombonera muestra que al Xeneize le ha costado llevarse triunfos, al menos en los 90 minutos.

El balance indica que el Millonario ganó cuatro veces, el Xeneize dos y hubo cuatro empates, aunque en uno de ellos la victoria fue para los locales en los penales.

Incluso uno de los dos triunfos de Boca no sirvió: fue por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2019 y terminó 1 a 0, aunque el global fue un 2 a 1 para los de Núñez.

Superclásico, Copa Libertadores, Boca vs. River, REUTERS

Incluso la figura de Marcelo Gallardo se agiganta en estos partidos: su historial ante Boca marca 9 triunfos, 11 empates y 7 caídas, además de las 5 eliminaciones por copas y 2 finales ganadas.

Partido a partido