Angola estrenará una camiseta “edición limitada” ante la Selección Argentina: el diseño exclusivo

La selección africana aprovecha la ocasión de enfrentar al campeón del mundo para estrenar esta camiseta, en el marco de su 50° aniversario de independencia del país.

El detalle de la camiseta de Angola que incluye la bandera de Argentina. Foto: Instagram/todosobrecamisetasok

Este viernes la Selección Argentina jugará su último partido del 2025 frente a Angola en Luanda, la capital del país africano, en el marco de una nueva fecha FIFA preparatoria para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Argentina juega ante Angola en Luanda. Foto: REUTERS

Para Angola es un partido muy especial porque enfrentan ni más ni menos que a los campeones del mundo y además con la presencia de Lionel Messi en cancha, lo que le da un atractivo aún mayor al amistoso.

Por ello, y por los 50 años de independencia del país de Portugal, la selección angoleña confirmó que estará de “estreno” y presentará una camiseta edición especial para ser usada ante la Selección Argentina.

La camiseta edición limitada que Angola usará ante la Selección Argentina

En el marco del 50° aniversario de su independencia de Portugal (el 11 de noviembre de 1975), Angola presentará una edición limitada de apenas 600 camisetas que estrenará ante el combinado de Lionel Scaloni.

Es que, por la cercanía entre las fechas de la independencia y el partido en sí, el juego también servirá como un espacio para las celebraciones por este hecho histórico en el país africano.

El partido se jugará justamente en el Estadio 11 de Novembro (noviembre), de Luanda, este viernes 14 a partir de las 13.00 (hora argentina), que corresponde a las 17.00 h (hora local).

Este partido se jugará en el marco de una nueva fecha FIFA preparatoria para el Mundial 2026 y coincide con ser el último juego de este 2025 para la Albiceleste, dado que luego del encuentro los jugadores quedarán desafectados y podrán regresar a sus equipos.

También puede ser una oportunidad para Lionel Scaloni de probar formas de juego, posicionamiento de sus dirigidos y darle más rodaje a poco más de seis meses para el torneo más importante a nivel naciones.

La Selección de Angola que jugó el Mundial 2006. Foto: X/@B24PT

Desafortunadamente para Angola, ya quedó eliminado de cara al Mundial.

Cabe recordar que este equipo africano solo pudo participar en una sola oportunidad en una cita mundialista, fue en el de Alemania 2006 y no pudo pasar de la primera ronda, al perder en su presentación ante Portugal por 1 a 0, empatar con México 0 a 0 y repetir el resultado del empate ante Irán, por 1 a 1, en lo que representó el primer y único gol de Angola en un Mundial, convertido por el delantero de aquella selección, Flávio.