¿Juega Lionel Messi?: la formación de la Selección Argentina para el amistoso con Angola

De cara al último compromiso futbolístico del año, el entrenador Lionel Scaloni trabaja en los detalles en el equipo que saldrá desde el inicio en Luanda.

Entrenamiento de la Selección Argentina. Foto: EFE

De cara al último compromiso futbolístico del año, el entrenador Lionel Scaloni trabaja en los detalles en el equipo que saldrá desde el inicio.

En ese sentido, la idea del cuerpo técnico “albiceleste” es que gran parte de los convocados sumen minutos, con la incógnita sobre el tiempo que tendrá Lionel Messi en cancha.

Se espera que Gerónimo Rulli comience custodiando el arco, mientras que la defensa estará conformada por Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

Cabe señalar que el “Cuti” llega con algunas molestias, por lo que su lugar podría ocuparlo Marcos Senesi. Además, para el segundo tiempo podrían aparecer Kevin Mac Allister y Valentín Barco.

No habría sorpresas en el mediocampo: Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister saldrán a la cancha acompañados de un tercer volante: Scaloni piensa en Giovani Lo Celso o Nicolás Paz.

Lionel Messi liderará el ataque junto a Lautaro Martínez y Thiago Almada. Con el correr de los minutos aparecerán José Manuel López y Gianluca Prestianni, dos de las caras más importantes en el futuro de la Selección

De esta manera, gran parte de los convocados participarán del último partido antes del sorteo del Mundial 2026.

La posible formación de Argentina ante Angola

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.