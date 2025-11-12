La esposa del Dibu Martínez mostró la impresionante nueva casa de campo de la familia en Mar del Plata

Los elementos que conforman el nuevo hogar recuerdan a la residencia que poseen en Birmingham, donde el arquero desarrolla su carrera en el Aston Villa, club de la ciudad.

La nueva casa del Dibu Martínez en Mar del Plata. Foto: Instagram @mandinha_martinez_

Emiliano Martínez no fue citado por Lionel Scaloni para el amistoso contra Angola, por lo que aprovechó para viajar a ciudad natal, Mar del Plata, junto a su esposa Mandinha y sus hijos y así disfrutar de algunos días de merecido descanso en su nueva e impresionante residencia.

La nueva casa del Dibu Martínez en Mar del Plata. Foto: Instagram @mandinha_martinez_

“Un sueño cumplido”, escribió la esposa del arquero del Aston Villa en sus redes sociales junto a varias publicaciones en las cuales presentó su nuevo hogar ubicado en el barrio Rumencó, un barrio privado de “La Feliz”.

La nueva casa del Dibu Martínez. Video: Instagram @mandinha_martinez_

Así es la nueva casa del Dibu Martínez en Mar del Plata

En la primera foto, ambos se mostraron abrazados y sonrientes, mientras que de fondo se puede observar el extenso predio de la propiedad.

Luego, Mandinha compartió una serie de videos muestran los detalles del hogar. En ella se puede ver un amplio terreno verde, con una estética en la cual predomina la madera, aportando un toque rústico.

La nueva casa del Dibu Martínez en Mar del Plata. Foto: Instagram @mandinha_martinez_

La diseñadora de interiores también compartió el exterior del lugar, donde la galería posee un piso de baldosas blancas y negras, mientras que las columnas poseen plantas trepadoras.

De esta manera, los elementos recuerdan a la residencia que la familia posee en Birmingham, donde el Dibu desarrolla su carrera en el club de la ciudad.

La nueva casa del Dibu Martínez. Video: Instagram @mandinha_martinez_

Por qué el Dibu Martínez no fue convocado por Scaloni

La estadía del Dibu y su familia en Argentina coincide con su ausencia en el amistoso contra Angola. La decisión de no convocarlo, tomada por Scaloni, tiene como objetivo darle minutos a otros arqueros y permitir que Martínez descanse, teniendo en cuenta que su titularidad en la próxima Copa del Mundo está garantizada.

Para la última gira de la Selección en este 2025, los guardametas convocados fueron Gerónimo Rulli y Walter Benítez. Si bien estaba en consideración sumar a Facundo Cambeses, de gran presente en Racing, finalmente no fue convocado debido a que la AFA prioriza a los futbolistas que militan en el fútbol local durante la definición del Torneo Clausura.