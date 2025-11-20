Repechajes confirmados: los cruces confirmados para definir a los últimos clasificados al Mundial 2026

La cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entra en etapa de definiciones, ya que quedan algunos cupos por completar.

Copa del Mundo, Reuters

Se acerca el Mundial 2026, por lo que los repechajes definirán los cupos todavía disponibles para la cita que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá. Este jueves, se dieron a conocer los cruces de la repesca intercontinental, que tiene a Sudamérica, Oceanía, Asia, África y Centroamérica.

Repechaje intercontinental del Mundial 2026

El representante de Conmebol es Bolivia, que ya conoce a su rival en la primera instancia, además del potencial cruce que tendrá para acceder a la próxima cita mundialista.

Selección de fútbol de Bolivia. Foto: NA.

El país sudamericano se cruzará en primer lugar con Surinam de Concacaf. El ganador de dicho partido jugará frente a Irak por una plaza en el Mundial 2026.

Cabe recordar que Irak no tiene que pasar por el partido previo por su ubicación en el Ranking FIFA, que el mejor que los otros dos equipos mencionados. Algo similar ocurre con República Democrática del Congo, aunque en la otra llave.

Justamente, el otro cupo que ocupará el repechaje se definirá entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo. Los dos primeros mencionados jugarán entre sí para definir al finalista que enfrentará a la selección de África.

Repechaje intercontinental para el Mundial 2026. Foto: X FIFAWorldCup

Solo dos de los seis equipos clasificados al repechaje clasificarán al Mundial 2026, por lo que hay expectativa por el desempeño de los postulantes.

Los partidos se jugarán en la fecha FIFA de marzo 2026, aunque todavía no se confirmaron días ni horarios. Este periodo se disputará entre el 23 y 31 de marzo, que resultará fundamental para muchas selecciones, incluso en Europa.

Los cruces del repechaje intercontinental

Llave 1:

Jamaica vs. Nueva Caledonia

Ganador vs. República Democrática del Congo

Llave 2:

Bolivia vs. Surinam

Ganador vs. Irak

Repechaje de Europa para el Mundial 2026

En paralelo, la FIFA hizo el sorteo de los cruces del repechaje para Europa, que definirá otros cuatro cupos. Los principales partidos son Italia ante Irlanda y Polonia contra Albania.

Se trata de la primera fase del repechaje para el Mundial 2026.

Repechaje de Europa para el Mundial 2026. Foto: X FIFAWorldCup

El sorteo celebrado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) fijó también las otras eliminatorias de los doce equipos europeos participantes.

Los ocho ganadores de la primera eliminatoria se enfrentarán en cuatro finales, también a encuentro único, para dirimir los cuatro billetes para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La primera ronda del repechaje se jugará del 26 de marzo del próximo año y las cuatro finales tendrán lugar cinco días después, el día 31.

Todos los cruces del repechaje de Europa

Llave 1

Gales vs. Bosnia

Italia vs. Irlanda

Llave 2

Ucrania vs. Suecia

Polonia vs. Albania

Llave 3

Turquía vs. Rumania

Eslovaquia vs. Kosovo

Llave 4