Repechajes confirmados: los cruces confirmados para definir a los últimos clasificados al Mundial 2026
La cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entra en etapa de definiciones, ya que quedan algunos cupos por completar.
Se acerca el Mundial 2026, por lo que los repechajes definirán los cupos todavía disponibles para la cita que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá. Este jueves, se dieron a conocer los cruces de la repesca intercontinental, que tiene a Sudamérica, Oceanía, Asia, África y Centroamérica.
Repechaje intercontinental del Mundial 2026
El representante de Conmebol es Bolivia, que ya conoce a su rival en la primera instancia, además del potencial cruce que tendrá para acceder a la próxima cita mundialista.
El país sudamericano se cruzará en primer lugar con Surinam de Concacaf. El ganador de dicho partido jugará frente a Irak por una plaza en el Mundial 2026.
Cabe recordar que Irak no tiene que pasar por el partido previo por su ubicación en el Ranking FIFA, que el mejor que los otros dos equipos mencionados. Algo similar ocurre con República Democrática del Congo, aunque en la otra llave.
Justamente, el otro cupo que ocupará el repechaje se definirá entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo. Los dos primeros mencionados jugarán entre sí para definir al finalista que enfrentará a la selección de África.
Solo dos de los seis equipos clasificados al repechaje clasificarán al Mundial 2026, por lo que hay expectativa por el desempeño de los postulantes.
Los partidos se jugarán en la fecha FIFA de marzo 2026, aunque todavía no se confirmaron días ni horarios. Este periodo se disputará entre el 23 y 31 de marzo, que resultará fundamental para muchas selecciones, incluso en Europa.
Los cruces del repechaje intercontinental
Llave 1:
- Jamaica vs. Nueva Caledonia
- Ganador vs. República Democrática del Congo
Llave 2:
- Bolivia vs. Surinam
- Ganador vs. Irak
Repechaje de Europa para el Mundial 2026
En paralelo, la FIFA hizo el sorteo de los cruces del repechaje para Europa, que definirá otros cuatro cupos. Los principales partidos son Italia ante Irlanda y Polonia contra Albania.
Se trata de la primera fase del repechaje para el Mundial 2026.
El sorteo celebrado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) fijó también las otras eliminatorias de los doce equipos europeos participantes.
Los ocho ganadores de la primera eliminatoria se enfrentarán en cuatro finales, también a encuentro único, para dirimir los cuatro billetes para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
La primera ronda del repechaje se jugará del 26 de marzo del próximo año y las cuatro finales tendrán lugar cinco días después, el día 31.
Todos los cruces del repechaje de Europa
Llave 1
- Gales vs. Bosnia
- Italia vs. Irlanda
Llave 2
- Ucrania vs. Suecia
- Polonia vs. Albania
Llave 3
- Turquía vs. Rumania
- Eslovaquia vs. Kosovo
Llave 4
- República Checa vs. Irlanda
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte