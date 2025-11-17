Sorteo del Mundial 2026: cuándo será, cómo es el formato y que importante Selección podría compartir grupo con Argentina

El evento se desarrollará en Washington D. C. y contará con la presencia de Javier Milei. El torneo más importante del fútbol se jugará por primera vez en tres países y con un formato ampliado.

Mundial 2026: triple sede y 48 selecciones Foto: -

El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y crecen las expectativas a qué selecciones se verán las caras. En ese sentido, el fútbol se paralizará el próximo 5 de diciembre, cuando tendrá lugar el sorteo de la fase de grupos.

La próxima Copa del Mundo será inédita en varios campos: por primera vez, tres países compartirán la organización del torneo (México, Estados Unidos y Canadá). Además, nunca antes participaron tantos equipos: el nuevo formato contempla 16 plazas nuevas para que más selecciones puedan competir, por lo que la cantidad asciende a 48 equipos.

La Selección Argentina en Qatar. Foto: NA. Foto: NA

En tanto, debido a la mayor cantidad de participantes, los finalistas disputarán ocho encuentros en lugar de los clásicos siete partidos.

Cuándo es el sorteo del Mundial 2026

El sorteo se llevará a cabo en el Centro Kennedy de Washington D. C. el viernes 5 de diciembre.

El presidente argentino, Javier Milei, confirmó que asistirá al evento, donde se encontrará mano a mano con su par Donald Trump.

El formato del sorteo

Los 48 países participantes se dividirán en cuatro bombos, de acuerdo a su posición en el ranking FIFA. Argentina marcha segundo detrás de España en la clasificación, por lo que iría al bombo uno.

Cada grupo estará compuesto por una selección de cada bombo, con la condición de que no pertenezcan a la misma federación. Las selecciones de la UEFA constituyen una excepción a esta regla: podrá haber hasta 2 por grupo.

Los países organizadores, es decir, México, Estados Unidos y Canadá, serán colocados directamente en el bombo 1, sin importar su posición en la clasificación internacional.

Mundial 2026. Foto: REUTERS.

Aún persiste la duda sobre qué pasará con aquellos combinados nacionales que accedan a la Copa del Mundo vía repechaje. La FIFA no decidió si los incluirá en el Bombo 4 o si las posicionará de acuerdo a su lugar en el ranking.

La importante Selección que podría compartir grupo con Argentina

En esta posición se encuentra Italia que, tras haber sido goleada por Noruega, jugará el partido desempate para clasificar al Mundial por primera vez desde 2014.

Italia se ubica en el noveno lugar de la tabla internacional, por lo que debería ir al Bombo 1, pero si se confirma la decisión de la FIFA, podría terminar compartiendo grupo con Argentina, Francia o España. Esto podría formar verdaderos “grupos de la muerte”.