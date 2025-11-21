Franco Colapinto completó el primer día del Gran Premio de Las Vegas: resultados y horario de la clasificación

En uno de los últimos fines de semana del año para la Fórmula 1, el argentino comenzó la actividad en Estados Unidos en la parte baja de la clasificación.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas. Foto: REUTERS

Franco Colapinto comenzó el Gran Premio de Las Vegas 2025 con sensaciones agridulces, tras completar las dos primeras prácticas libres y llevarse pocas cosas positivas. El argentino finalizó 20° y 16° en las sesiones que se disputaron entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.

El mejor tiempo conseguido por el integrante de Alpine fue de 1:34,824, realizado en la segunda práctica. De todos modos, en ambas sesiones quedó detrás de Pierre Gasly, su compañero.

La FP2 tuvo la particularidad de estar interrumpida por banderas amarillas y rojas, por complicaciones típicas de la carrera en Las Vegas: había una tapa floja de una alcantarilla del circuito.

Los más rápidos del viernes fueron Charles Leclerc de Ferrari, Alex Albon de Williams y Yuki Tsunoda de Red Bull en el primer turno, mientras que en el segundo se destacaron Lando Norris de McLaren, Kimi Antonelli de Mercedes y nuevamente el conductor de Ferrari.

Con respecto a Pierre Gasly, se llevó mejores sensaciones del viernes: finalizó 12° en la FP1 y FP2, por lo que fue un poco más competitivo en el inicio del Gran Premio de Las Vegas.

Qué dijo Colapinto tras las primeras prácticas en Las Vegas

Luego de la práctica libre 2, Colapinto se lamentó porque “no pude dar una vuelta con goma blanda en todo el día. Me siento medio incómodo, pero mejor con la media”.

Además, reconoció que “en la primera sesión el auto tenía poco grip atrás y era inmanejable. Seguimos teniendo los mismos problemas, pero un poco menores”.

La palabra de Franco Colapinto tras la primera jornada del Gran Premio de Las Vegas. Video: X SC_ESPN.

“Fuimos encontrando un poquito el camino. Hay que trabajar a la noche, la diferencia es un poco más chica y eso es bueno. No estamos lejos. Hay que trabajar. Parecidos los problemas que tuvimos en Brasil y creo que no lo pudimos solucionar hasta ahora. Hay que trabajar y entender el porqué”, reflexionó.

Clasificación y carrera de Franco Colapinto: los días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

La actividad en Estados Unidos sigue en la noche del viernes, horario argentino. Los horarios se repetirán con respecto a la primera jornada, con la última práctica en el primer turno y la clasificación en las primeras horas del sábado.

Viernes 21 de noviembre

Prácticas libres 3: 21:30.

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01:00.

Domingo 23 de noviembre