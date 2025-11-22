Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas: a qué hora es la carrera

El argentino de Alpine se llevó cosas positivas de la clasificación, tras superar la Q1. En la madrugada del domingo buscará sus primeros puntos con la escudería francesa.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas, tras una clasificación en la que logró superar la Q1. El argentino pudo aprovechar la lluvia en Estados Unidos y buscará sus primeros puntos del año con Alpine en la madrugada del domingo.

Las condiciones de pista mojada en el circuito callejero hicieron que haya un mayor entretenimiento en la qualy de Fórmula 1, además de otorgarle más chances a otros pilotos. El argentino supo aprovechar este contexto y pudo atravesar el primer corte.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

En la Q1, Colapinto logró quedar 11°, mientras que su compañero Pierre Gasly quedó 5°. Ambos monoplazas de Alpine lograron meterse a la segunda parte, donde el argentino alcanzó su techo: quedó 15° y largará desde esa posición.

Cabe mencionar que, en los últimos segundos de la Q2, el integrante de Alpine perdió el auto y, si bien consiguió una salvada destacable, no pudo completar su vuelta rápida. Su mejor registro quedó en 1:53.683, en el marco de la lluvia que azotó a Las Vegas.

“Venía bajando mucho, un segundo. Toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado“, se lamentó después de la clasificación Franco Colapinto.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas. Foto: REUTERS

En la comparación, Gasly logró meterse en la Q3 y largará 10°, en una nueva oportunidad para que el francés sume puntos.

Gran Premio de Las Vegas: a qué hora corre Franco Colapinto este domingo 23 de noviembre

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01:00.

Clasificación del Gran Premio de Las Vegas: los resultados de la prueba bajo lluvia

Lando Norris de McLaren volvió a demostrar que es el gran candidato a campeón a falta de tres carreras, siendo el más rápido con un tiempo de 1:47.934. Los primeros tres lugares los completan Max Verstappen de Red Bull y Carlos Sainz de Williams.

Lando Norris en el Gran Premio de Las Vegas. Foto: REUTERS

Oscar Piastri sigue sin encontrar el rumbo y quedó 5°, por lo que tendrá una ardua tarea para acercarse a su compañero y mantener viva la pelea por el campeonato.

Todos los resultados de la clasificación