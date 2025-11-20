Rosario Central, campeón de La Liga 2025: ¿River y Barracas con chances para las Copas?

El conjunto dirigido por Ariel Holan se consagró campeón tras la disposición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Cómo queda el camino de River y Barracas Central con las Copas.

Qué pasará entre River y Barracas con las Copas. Foto: Canal 26

Rosario Central fue reconocido como campeón de la Liga Profesional 2025. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le entregó un premio por ser el equipo con más puntos en la tabla anual y se dio a conocer cómo quedarán las chances de River y Barracas Central con los torneos internacionales.

“La creación del Campeón de la Liga 2025 no invalida la realización de las ya establecidas Supercopa Argentina y Trofeo de Campeones, como así también la futura realización de la Recopa”, indicó la AFA a través de un comunicado. “Asimismo, queda establecido que el campeón de la Liga 2025 no libera cupo en absoluto para los torneos de Conmebol”, explicaron.

Ángel Di María y "Fatura" Broun fueron a buscar la copa a la sede de AFA. Foto: Captura de pantalla ESPN

Copa Libertadores y Copa Sudamericana: las chances de River y Barracas tras la consagración de Central

Con la explicación del organismo que preside Claudio “Chiqui” Tapia, se dejó en claro qué pasará con clubes como River y Barracas Central. Al no liberar cupo para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, todo seguirá de la misma manera.

De esta forma, solo queda una plaza disponible que será para el ganador de los playoffs del Torneo Clausura 2025. Incluso hay chances de que se abran dos espacios extra en la tabla anual.

River vs Barracas Central. Foto: NA/Damián Dopacio

De cara a la clasificación para la Copa Libertadores 2026, uno de esos cupos se liberará si Rosario Central, Boca o Argentinos se consagran en el Clausura, o si Lanús obtiene la Copa Sudamericana y más tarde gana el torneo local. Si se concreta alguno de estos escenarios, Argentinos Juniors pasará directamente a la fase de grupos y River deberá disputar el repechaje.

En cuanto a los aspirantes a jugar la Copa Sudamericana, existe la posibilidad de que queden disponibles hasta dos plazas adicionales: una si Lanús vence a Atlético Mineiro en la final, y otra si Rosario Central, Boca, Argentinos, River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre o el propio Lanús se quedan con el Clausura. Si alguno de esos resultados se da, Barracas Central e Independiente asegurarán un lugar en un certamen internacional el próximo año.