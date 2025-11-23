Tras el título de Lanús en la Sudamericana: ¿qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026?

El “Millonario” está quedando afuera del certamen más importante a nivel clubes en Sudamérica.

River Plate aún tiene chances de formar parte de la Copa Libertadores 2026. Foto: NA

Sin lugar a dudas, el año de River Plate fue uno de los más flojos en la última década. Además de que no ganó ningún trofeo, está afuera de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. Sin embargo, todavía puede formar parte del torneo que ya ganó en cuatro ocasiones.

Al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo lo separan tan solo cuatro partidos de su máximo anhelo: salir campeón del Torneo Clausura y clasificarse directamente a la Libertadores. Igualmente, esa no es la única forma...

Marcelo Gallardo. Foto: EFE

En caso de no campeonar, su clasificación dependerá pura y exclusivamente de otros equipos: Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors y Lanús. Todos ellos ya están clasificados, por lo que si se consagran, liberarán un cupo que quedará en manos del Millonario.

De este modo, la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana frente al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, le abrió una puerta más a River en su búsqueda de conseguir la quinta Copa.

Los clasificados a a los torneos internacionales de 2026

Mientras que la Copa Sudamericana ya tiene a sus clasificados, a la Libertadores le falta definir el último cupo.

Copa Libertadores

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.

Tabla Anual 1: Rosario Central.

Tabla Anual 2: Boca.

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors.

Campeón de la Copa Sudamericana 2025: Lanús

Copa Sudamericana

Tabla Anual 1: River.

Tabla Anual 2: Racing Club.

Tabla Anual 3: Deportivo Riestra.

Tabla Anual 4: San Lorenzo.

Tabla Anual 5: Tigre.

Tabla Anual 6: Barracas Central.

River enfrentará a Racing por los octavos de final del Torneo Clausura

El enfrentamiento entre la Academia y el Millonario definirá cuál de los dos equipos avanzará a la siguiente instancia, donde lo espera el ganador del cruce entre Lanús y Tigre. El partido, que se disputará este lunes a las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda, contará con el arbitraje de Facundo Tello y será transmitido en vivo por ESPN Premium.

La Tabla Anual puede darle a River el pase a la Copa Libertadores 2026