Racing vs River, el apasionante “clásico más antiguo del fútbol argentino”: los jugadores que vistieron ambas camisetas

La “Academia” y el “Millonario” se enfrentan por los octavos de final del Torneo Clausura en Avellaneda en un duelo con 120 años de antigüedad. Cómo está el historial entre ambos y qué pasó en el último tiempo.

River vs Racing. Foto: Copa Argentina

River y Racing volverán a verse las caras el lunes 24 de noviembre a las 19.30 por los octavos de final del Torneo Clausura. Esta será la edición número 244 del “clásico más antiguo del fútbol argentino”. Su primera edición se remonta a un 22 de abril de 1906, fecha en la que la “Academia” se impuso por 3-1 en la vieja cancha Dársena Sud, ubicada en La Boca, donde el “Millonario” hacía de local.

Casi 120 años pasaron desde aquel enfrentamiento, y aunque las cosas cambiaron, ambos cosecharon una larga y nutrida rivalidad a lo largo del tiempo. En las temporadas más recientes, el clásico volvió a calentarse por los enfrentamientos entre sí para definir títulos nacionales, sumado a un condimento especial por polémicas transacciones durante los últimos mercados de pases.

River y Racing se enfrentan por los octavos de final del Torneo Clausura. Foto: NA/Copa Argentina

Cómo está el historial entre River y Racing

El historial se inclina a favor de River, con 112 victorias, contra 68 por parte de Racing. La estadística marca que, además, el “Millonario” ganó los cruces más importantes de los últimos años: 3-0 en la Libertadores 2018, 5-0 en la Supercopa Argentina 2019 y 1-0 por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025.

La “Academia” solo se impuso en uno de los últimos 10 enfrentamientos: el 14 de diciembre de 2024 por la 27° fecha de la Liga Profesional de Fútbol. En aquella ocasión, el partido contó con la presencia de Maximiliano Salas -que marcaría el único tanto del partido- y Juan Fernando Quintero.

El tiempo todo lo cambia: ambos jugadores volverán al Cilindro de Avellaneda, pero con los colores de su rival. Una polémica que dio mucho de que hablar en el último encuentro entre ambos, donde 5 de los 22 futbolistas en cancha aquel día vistieron las dos camisetas, y sus relaciones, a un lado y otro del banco de suplentes, no acabaron en los mejores términos.

River y Racing se enfrentan por cuartos de final de la Copa Argentina. Foto: X @Copa_Argentina

Algunos de los jugadores más importantes que jugaron para River y Racing

Ubaldo Matildo Fillol

Daniel Onega

Marcos Acuña

Maxi Salas

Juan Fernando Quintero

Santiago Sosa

Roberto Trotta

Gabriel Mercado

Augusto Solari

Gastón Fernández

Gustavo Bou

Lucas Orban

Roberto Perfumo

Leopoldo Luque

Sergio Goycochea

Julio Olarticoechea

Ramón “Mencho” Medina Bello

Hora y fecha de los playoffs del Torneo Clausura

El partido se jugará en el estadio Presidente Perón. La ventaja de Racing se debe que terminó en mejor posición (3°) en la fase regular, que su contrincante (6°).

Sábado 22/11 a las 20.00: Vélez vs. Argentinos Juniors.

Sábado 22/11 a las 22.00: Central Córdoba vs. San Lorenzo.

Domingo 23/11 a las 17.30: Rosario Central vs. Estudiantes (LP).

Domingo 23/11 a las 20.00: Boca vs. Talleres (Córdoba).

Lunes 24/11 a las 17.00: Riestra vs. Barracas.

Lunes 24/11 a las 19.30: Racing vs. River.

Lunes 24/11 a las 22.00: Unión vs. Gimnasia (LP).

Cómo llegan River y Racing a los playoffs del Torneo Clausura