Racing vs River, el apasionante “clásico más antiguo del fútbol argentino”: los jugadores que vistieron ambas camisetas
La “Academia” y el “Millonario” se enfrentan por los octavos de final del Torneo Clausura en Avellaneda en un duelo con 120 años de antigüedad. Cómo está el historial entre ambos y qué pasó en el último tiempo.
River y Racing volverán a verse las caras el lunes 24 de noviembre a las 19.30 por los octavos de final del Torneo Clausura. Esta será la edición número 244 del “clásico más antiguo del fútbol argentino”. Su primera edición se remonta a un 22 de abril de 1906, fecha en la que la “Academia” se impuso por 3-1 en la vieja cancha Dársena Sud, ubicada en La Boca, donde el “Millonario” hacía de local.
Casi 120 años pasaron desde aquel enfrentamiento, y aunque las cosas cambiaron, ambos cosecharon una larga y nutrida rivalidad a lo largo del tiempo. En las temporadas más recientes, el clásico volvió a calentarse por los enfrentamientos entre sí para definir títulos nacionales, sumado a un condimento especial por polémicas transacciones durante los últimos mercados de pases.
Cómo está el historial entre River y Racing
El historial se inclina a favor de River, con 112 victorias, contra 68 por parte de Racing. La estadística marca que, además, el “Millonario” ganó los cruces más importantes de los últimos años: 3-0 en la Libertadores 2018, 5-0 en la Supercopa Argentina 2019 y 1-0 por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025.
La “Academia” solo se impuso en uno de los últimos 10 enfrentamientos: el 14 de diciembre de 2024 por la 27° fecha de la Liga Profesional de Fútbol. En aquella ocasión, el partido contó con la presencia de Maximiliano Salas -que marcaría el único tanto del partido- y Juan Fernando Quintero.
El tiempo todo lo cambia: ambos jugadores volverán al Cilindro de Avellaneda, pero con los colores de su rival. Una polémica que dio mucho de que hablar en el último encuentro entre ambos, donde 5 de los 22 futbolistas en cancha aquel día vistieron las dos camisetas, y sus relaciones, a un lado y otro del banco de suplentes, no acabaron en los mejores términos.
Algunos de los jugadores más importantes que jugaron para River y Racing
- Ubaldo Matildo Fillol
- Daniel Onega
- Marcos Acuña
- Maxi Salas
- Juan Fernando Quintero
- Santiago Sosa
- Roberto Trotta
- Gabriel Mercado
- Augusto Solari
- Gastón Fernández
- Gustavo Bou
- Lucas Orban
- Roberto Perfumo
- Leopoldo Luque
- Sergio Goycochea
- Julio Olarticoechea
- Ramón “Mencho” Medina Bello
Hora y fecha de los playoffs del Torneo Clausura
El partido se jugará en el estadio Presidente Perón. La ventaja de Racing se debe que terminó en mejor posición (3°) en la fase regular, que su contrincante (6°).
- Sábado 22/11 a las 20.00: Vélez vs. Argentinos Juniors.
- Sábado 22/11 a las 22.00: Central Córdoba vs. San Lorenzo.
- Domingo 23/11 a las 17.30: Rosario Central vs. Estudiantes (LP).
- Domingo 23/11 a las 20.00: Boca vs. Talleres (Córdoba).
- Lunes 24/11 a las 17.00: Riestra vs. Barracas.
- Lunes 24/11 a las 19.30: Racing vs. River.
- Lunes 24/11 a las 22.00: Unión vs. Gimnasia (LP).