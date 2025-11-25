“Perdón a la hinchada”: el sentido mensaje de Galarza tras la eliminación de River ante Racing

El mediocampista paraguayo asumió la responsabilidad por el error que costó la derrota al “Millo” y prometió trabajar para revertir su nivel.

Galarza Fonda Foto: @frabigol

El año se terminó para River Plate. El equipo de Marcelo Gallardo quedó afuera de los playoff del Torneo Clausura y perdió su última chance de clasificar, por vía directa, a la Copa Libertadores del año próximo.

A tono con lo ocurrido durante todo el segundo semestre, el Millonario mostró un pobre desempeño en el partido contra Racing y perdió el enfrentamiento en la última jugada, tras haberse puesto en ventaja en el marcador a falta de 25 minutos para el final.

Racing vs River. Foto: NA

El enojo de muchos hinchas se dirigió contra Matías Galarza Fonda, refuerzo proveniente de Talleres a mitad de año, que se vio envuelto en la jugada que concluiría con el gol de Racing: pierde una pelota dentro del área, tras un defectuoso control con el pecho, que permitió que Gastón Martirena de vuelta el resultado del clásico más antiguo del fútbol argentino.

Aunque el volante paraguayo no fue el único responsable de la derrota, asumió gran parte de la culpa. O al menos así lo expresó en un comunicado en redes sociales pidiendo disculpas por su desempeño en el partido, y en los meses que lleva en el club.

“Hoy quiero pedirle disculpas a toda la hinchada de River. Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional”, expresó el jugador vía Instagram. La publicación está acompañada de una foto en blanco y negro del futbolista.

Las disculpas del jugador Millonario Foto: matiasgalarzaf

“Hoy me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión. Amo este club y voy a dar lo mejor de mí para salir adelante y dejarlo en lo más alto, como tiene que ser”, cerró su pedido de disculpas el futbolista, donde reconoce su bajo nivel a la vez que resalta su determinación por dar vuelta la situación.

Además, según Germán García Grova, también asumió responsabilidad por lo sucedido de cara a sus compañeros, dentro del vestuario, donde se adjudicó la culpa de haber quedado eliminado tempranamente del campeonato.

El mediocampista entró al partido junto con Juan Portillo, en reemplazo de Ignacio Fernández y Enzo Pérez, a los 72 minutos de juego. En la siguiente pelota, Racing empataría el encuentro con un gol en contra de Martínez Quarta, por lo que el ingreso de los jugadores quedó en evidencia.

Con el partido igualado, lo cierto es que ninguno de los futbolistas pudo hacer pie, y el medio de River quedó desarmado. Si las primeras sustituciones, la entrada de Quintero y Subiabre, pusieron al Millonario arriba en el marcador, los últimos cambios lo empujaron al decepcionante resultado final.

River vs Racing Foto: NA

Con este resultado, River depende de resultados ajenos si quiere participar de la Copa Libertadores del año próximo. Una coronación por parte de Boca, Argentinos Juniors o Lanús le permitiría jugar el repechaje en segunda fase.

Un detalle a tener en cuenta es que los tres equipos se encuentran del mismo lado de la llave de los playoff del Torneo Clausura, por lo que el club de Núñez tendrá que aguardar, sí o sí, hasta el final del campeonato para saber si tendrá lugar en la competición más importante de América, o si formará parte de los equipos que compiten por la Copa Sudamericana.