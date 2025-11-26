Cuartos de final del Torneo Clausura 2025: días y horarios confirmados de los partidos

Se define el torneo local, por lo que el próximo fin de semana se juegan los cruces de los que saldrán los mejores cuatro del certamen.

Boca y Argentinos Juniors, uno de los platos fuertes de la primera fecha. Foto: NA.

El Torneo Clausura 2025 ya está en su etapa de definición. La Liga Profesional de Fútbol confirmó los días y horarios de los cruces de los cuartos de final, que se disputarán el próximo fin de semana.

A falta de conocer al último clasificado para los cuartos, las autoridades dieron detalles de los cruces que definirán a los cuatro mejores de la competencia. El cupo restante lo ocuparán Tigre o Lanús, que se enfrentarán este miércoles 26 desde las 21:30.

Miguel Merentiel, Boca vs Talleres. Foto: NA

Cabe recordar que las llaves de eliminación directa, a excepción de la final, se juegan a un partido y la localía corresponde al equipo que haya tenido el mejor desempeño en la fase regular.

Ya están definidos 3 de los 4 cruces: Boca ante Argentinos, Central Córdoba contra Estudiantes y Barracas Central frente a Gimnasia. Racing, tras eliminar a River, espera a Tigre o Lanús. La localía en este último encuentro no se definió, ya que se jugará en el Cilindro de Avellaneda si pasa el matador o en La Fortaleza si pasa el granate.

Racing eliminó a River en los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Foto: NA

Cuartos de final del Torneo Clausura 2025: días y horarios

Central Córdoba vs. Estudiantes : sábado 29 de noviembre a las 21:30.

Boca vs. Argentinos : domingo 30 de noviembre a las 18:30.

Barracas Central vs. Gimnasia : lunes 1 de diciembre a las 17:00.

Racing vs. Lanús o Tigre: lunes 1 de diciembre a las 21:30.

El formato de los partidos será el mismo que en octavos de final: partido único a 90 minutos y 30 minutos extra en caso de empate, que se definirá por penales en caso de que persista la igualdad.

El equipo que sea campeón en el Torneo Clausura 2025 obtendrá un pase de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. Además, le habilitará una final ante Platense en el Trofeo de Campeones y el ganador de dicho encuentro tendrá acceso a dos competiciones más: la Supercopa Argentina (contra Independiente Rivadavia) y la Supercopa Internacional (contra Rosario Central).

River o Independiente, atentos a la definición a pesar de no jugar

Si bien ambos equipos fueron eliminados, están a la expectativa de lo que ocurra en los cruces.

Maximilano Salas, Racing vs River. Foto: NA

River tiene una última chance de clasificar a la Copa Libertadores 2026. Si Boca, Argentinos o Lanús son campeones, entrará a la fase del repechaje. Si cualquiera de los otros cinco equipos se corona, deberá disputar la Copa Sudamericana.

Con respecto a Independiente, en caso de que Boca, Argentinos, Racing, Barracas Central, Tigre o Lanús sean campeones, quedará clasificado a la Copa Sudamericana 2026. En caso contrario, no jugará competencias internacionales la próxima temporada.