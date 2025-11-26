Una jornada de Champions plagada de goles: el show de Mbappé y cómo le fue a los argentinos

El futbolista francés marcó un póker en una fecha en la que todos los partidos tuvieron su atractivo.

Kylian Mbappe, la gran figura del Real Madrid. Foto: REUTERS

Como suele suceder, la fecha de Champions League no decepcionó a los fanáticos del fútbol que estaban deseosos de ver muchos goles. Teniendo en cuenta que el encuentro con menor cantidad de tantos fue el empate entre el Atlético de Madrid y el Inter, el resto de los compromisos alcanzó o superó el umbral de los tres goles.

Por si fuera poco, en el partido con menos emociones, Julián Álvarez fue el encargado de abrir el marcador, por lo que los argentinos que vieron ese encuentro se vieron satisfechos por un nuevo tanto de la Araña.

Julián Álvarez marcó un gol en la victoria del Atlético Madrid contra el Inter de Milán. Foto: REUTERS

Igualmente, los más dichosos fueron los que eligieron sintonizar el partido entre Olympiacos y Real Madrid dado que no solo tuvo 7 gritos de gol, sino que también estuvo marcado por un show de Kylian Mbappé.

El francés fue protagonista al marcar un póker que le permitió al Merengue imponerse por 3-4 en su visita a Grecia.

Cómo le fue a los argentinos en la Champions League

Alexis Mac Allister : el argentino fue titular en la derrota del Liverpool como local 1-4 frente al PSV de Países Bajos. No tuvo un buen rendimiento, al igual que el resto de sus compañeros.

Juan Musso : el arquero fue parte del 11 inicial y no tuvo responsabilidad en el gol de Piotr Zielinski.

Nahuel Molina : volvió a la titularidad y lo hizo de buena manera en un partido trascendental para el Atleti.

Giuliano Simeone : la garra de siempre, con un rendimiento que llevó a ser parte fundamental para su padre en el equipo.

Julián Álvarez : el único argentino goleador en la jornada. Jerarquía pura.

Nicolás González : ingresó a los 58 minutos del partido por su compatriota, Nahuel Molina.

Lautaro Martínez : perdió el duelo de centrodelanteros argentinos con Julián Álvarez.

Cristian Romero: la defensa del Tottenham no tuvo un buen partido y él fue el autor de un penal que terminó cambiando por gol Vitinha.

Los resultados de la fecha 5 en la Champions League

La tabla de posiciones en la Champions