Colapinto vuelve a correr por Fórmula 1 este fin de semana: calendario completo del GP de Qatar

La vigésima segunda fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Circuito Internacional de Lusail.

Franco Colapinto Foto: NA

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar.

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante.

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, luego de ser ratificado en Alpine y de una correcta participación en Las Vegas.

Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine de la Fórmula 1.. Foto: Reuters (Daniel Cole)

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Qatar de la F1

Viernes 28 de noviembre

Prácticas Libres 1: 10.30 a 11.30 horas

Clasificación sprint: 14.30 a 15.14 horas

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 a 12.00 horas

Clasificación: 15.00 a 16.00 horas

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13.00 horas

El calendario completo de la Fórmula 1 para 2025

16 de marzo: GP de Australia (Melbourne)

23 de marzo: GP de China (Shanghai)

6 de abril: GP de Japón (Suzuka)

13 de abril: GP de Bahrein (Sakhir)

20 de abril: GP de Arabia Saudita (Yeda)

4 de mayo: GP de Miami

18 de mayo: GP de Ímola (Italia)

25 de mayo: GP de Mónaco

1 de junio: GP de España (Barcelona)

15 de junio: GP de Canadá (Montreal)

29 de junio: GP de Austria (Spielberg)

6 de julio: GP de Reino Unido (Silverstone)

27 de julio: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps)

3 de agosto: GP de Hungría (Budapest)

31 de agosto: GP de Países Bajos (Zandvoort)

7 de septiembre: GP de Italia (Monza)

21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú)

5 de octubre: GP de Singapur

19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)

26 de octubre: GP de México

9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)

22 de noviembre: GP de Las Vegas

30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)

7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)

Norris, Piastri o Verstappen: Franco Colapinto eligió a su preferido

Durante una entrevista con ‘Fox Sports’, Colapinto analizó la contienda por el Campeonato de Pilotos de la F1 y expresó: “Lando está andando muy bien. Está manejando muy bien”. Y argumentó: “En las últimas carreras mejoró mucho en cuanto a consistencia”.

“Está adelante constantemente y cada vez que sale a la pista ves en su cara que sale con ganas de ganar, sale a matar. Creo que eso es lo que necesita un campeón”, describió el piloto argentino quien, de esta manera, se inclinó por Norris para ganar el título de F1.

Esteban Ocon (izquierda), Lando Norris (medio) y Franco Colapinto. Foto: Reuters (Gary Vázquez)

No obstante, Colapinto indicó que eso “es lo que tiene Max y lo que a Lando le faltaba un poco”, haciendo referencia al hambre de gloria que necesita un piloto para ser campeón. Y señaló sobre la batalla de compañeros en McLaren: “Hoy lo tiene un poco más que Oscar”.

En sintonía y sin dejar afuera de la lucha a Verstappen, Franco remarcó cuál es la ‘desventaja’ que tiene el tetracampeón del mundo este año: “Creo que Max no tiene un auto al nivel del McLaren en varias carreras de la temporada y tampoco en las que vienen ahora”.