Con Lanús eliminado, así quedaron los cuartos de final del Torneo Clausura: qué necesita River para jugar la Libertadores

Los semifinalistas se conocerán sábado, domingo y lunes. El conjunto Millonario mira atento los resultados a la espera de meterse en el repechaje del certamen internacional más importante.

Cuartos de final del Torneo Clausura Foto: NA

La Liga Profesional de Fútbol confirmó cronograma y los horarios para los partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura.

El primer semifinalista se conocerá el sábado por la noche, luego del partido en el que Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Estudiantes de La Plata a partir de las 21:30.

Central Córdoba viene de ganarle en un partido cargado de polémicas a San Lorenzo por 2-1, mientras que Estudiantes dio el golpe para ganarle como visitante por 1-0 a Rosario Central, pocos días después de que el “Canalla” fuera designado por la AFA como Campeón de Liga 2025, un torneo que se inventó de la noche a la mañana.

Rosario Central vs Estudiantes LP. Foto: @EdelpOficial

El domingo será el turno de dos de los grandes candidatos al título, como lo son Boca y Argentinos Juniors.

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, está programado para las 18:30.

Boca accedió a esta instancia después del cómodo triunfo por 2-0 frente a Talleres de Córdoba. Argentinos Juniors, por su parte, derrotó como visitante a Vélez.

Miguel Merentiel, Boca vs Talleres. Foto: NA

Los últimos partidos correspondientes a los cuartos de final se disputarán el lunes. En el primero de ellos, Barracas Central recibirá a las 17 a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Más tarde, a las 21:30, Racing, que le ganó de manera agónica por 3-2 a River gracias al gol del uruguayo Gastón Martirena en el último minuto, se enfrentará con Tigre, quien venció este miércoles a Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, por 1-0 con gol de David Romero.

Por haber finalizado más alto en la clasificación, la ‘Academia’ hará de local ante el ‘Matador’ en el Cilindro de Avellaneda.

Qué necesita River para jugar la Libertadores

Con la derrota ante Racing, el “Millonario” dejó escapar una de sus últimas balas para clasificar a la Copa Libertadores 2026. Ahora que no podrá ser campeón del certamen, los de Marcelo Gallardo deberán esperar a que Boca, Argentinos se consagren para liberar cupo en la tabla anual y entrar a la competición internacional mediante el repechaje.

River vs Racing Foto: NA

Con la eliminación de Lanús también perdió otra chance, ya que si salía campeón del Torneo Clausura, el “Granate” lo clasificaba por haber conseguido la Copa Sudamericana.

El cronograma y horario de los cuartos de final del Torneo Clausura