Suspendieron a los jugadores de Estudiantes que no realizaron el pasillo a Rosario Central: la pena que recibieron

El presidente del club fue sancionado en “toda actividad relacionada al fútbol” y la sanción a los futbolistas es para el próximo torneo.

Pasillo de Estudiantes a Central. Foto: Captura ESPN

Juan Sebastián Verón fue sancionado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y no podrá ejercer la presidencia de Estudiantes de La Plata por seis meses. La suspensión del dirigente le impedirá realizar “toda actividad relacionada con el fútbol” por incumplir el artículo 12 del Código Disciplinario.

Por su parte, los once futbolistas titulares del León no podrán jugar dos partidos en el próximo torneo. Igualmente, estarán todos disponibles para enfrentar a Central Córdoba por los cuartos del Final del Torneo Clausura.

La sanción contra los jugadores de Estudiantes de La Plata. Foto: AFA

Los jugadores afectados son Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

Por si fuera poco, Santiago Núñez no podrá portar la cinta de capitán por tres meses debido a que fue el líder entre los futbolistas que tomaron la decisión del “pasillo inverso”.

La sanción a Estudiantes tras la reunión del Tribunal de Disciplina

El tribunal se reunió desde las 15 en el edificio de la AFA en la calle Viamonte y estudió tanto el informe del árbitro Pablo Dóvalo en el que se hablaba de “incitación a la violencia” como el descargo de Estudiantes de La Plata.

La reunión del Tribunal de Disciplina fue presidida por Fernando Mitjans y actuó en la secretaría Jorge Ballesteros. El fallo salió firmado por Sergio Fernández, Ezequiel Iglesias Berrondo, Martín Peluso y Matías García.

El “pasillo inverso” de Estudiantes a Rosario Central

Los jugadores de Estudiantes de La Plata hicieron el pasillo de honor a Rosario Central tras el inesperado título como campeón de Liga Profesional de Fútbol 2025. Si bien se cumplió el protocolo, el plantel del “Pincha” decidió darle la espalda a sus colegas en señal de protesta en la previa al encuentro entre ambos por los playoffs del Torneo Clausura.

Es que la nueva estrella del “Canalla”, tras haber sumado la mayor cantidad de puntos en la Tabla Anual, desató cuestionamientos dentro del fútbol argentino y uno de los que alzaron la voz fueron los de La Plata.

Los futbolistas del equipo platense formaron el pasillo, pero se dieron vuelta, recibiendo de espaldas al campeón del año, una decisión colectiva que tensó el clima previo al partido que luego ganaron 1 a 0.

Según trascendió a través de imágenes, Leandro González Pirez y José Sosa les comunicaron a Ángel Di María y a Jorge Broun que la medida no era contra ellos, sino “de espaldas al poder”, una frase que luego replicó el propio club.