Estudiantes de La Plata le ganó a Rosario Central y lo dejó afuera del Torneo Clausura

Fue 1-0 en el Gigante de Arroyito gracias al gol de Edwuin Cetré. El “Pincha” enfrentará en cuartos de final a Central Córdoba. De esta manera, el “Canalla” se quedó sin chances de ser bicampeón. Mikel Amondarain vio la roja en el visitante.

Rosario Central vs Estudiantes LP. Foto: @EdelpOficial

Estudiantes de La Plata le ganó 1-0 a Rosario Central por los octavos de final del Torneo Clausura y lo dejó sin chances de ser bicampeón tras la consagración del “Canalla” por ser líder de la tabla anual. El gol en el Gigante de Arroyito lo marcó Edwuin Cetré.

El cuartos de final, los dirigidos por Eduardo Domínguez enfrentarán a Central Córdoba, que viene de eliminar a San Lorenzo 2-1 en Santiago del Estero.

El encuentro inició con polémica: cuando los equipos salieron a la cancha, los jugadores del “Pincha” hicieron el pasillo de honor de espaldas a los comandados por Ángel Di María, en modo de protesta a la sorpresiva nueva estrella del conjunto rosarino.

Los jugadores de Estudiantes hicieron el pasillo de espaldas a los de Rosario Central. Video: ESPN Premium

En un partido friccionado y cargado de tensiones, el único gol llegó a los 31 minutos del primer tiempo. Tras una jugada individual de Tiago Palacios, Cristian Medina le cedió la pelota a Cetré, que le pegó cruzado de primera y dejó sin chances al arquero Jorge Broun.

A los 46′ del segundo tiempo, el árbitro Pablo Dóvalo expulsó a Mikel Amondarain por doble amarilla. Un minuto después, Alejo Véliz estrelló un cabezazo al palo de Fernando Muslera.

En el complemento, los dirigidos por Ariel Holan buscaron el empate con nerviosismo, pero el aporte de Véliz, Di María y compañía no fue suficiente.

Rosario Central vs Estudiantes LP. Foto: @EdelpOficial

Resumen de Estudiantes LP vs Rosario Central