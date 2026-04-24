Estudiantes (RC) Vs Rosario Central Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Estudiantes (RC) vs. Rosario Central, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Viernes, 24/04/2026, a partir de las 19:15hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Estadio de Río Cuarto Antonio Candini, ubicado en Río Cuarto.

¿Por dónde ver en vivo Estudiantes (RC) vs. Rosario Central, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Estudiantes (RC) y Rosario Central se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Estudiantes (RC) vs. Rosario Central, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Herrera, Darío, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Estudiantes (RC) choca ante Rosario Central, en duelo válido por Torneo Apertura 2026. La cancha del estadio Estadio de Río Cuarto Antonio Candini ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:15, y tú no te lo puedes perder.