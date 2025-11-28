Limpieza en River: cuál será el destino de los seis jugadores que dejan el club

Trás un mal año, el equipo de Nuñez prepara cambios para afrontar la temporada que viene. Seis jugadores se irán ¿Qué les depara el futuro?

River Plate; Copa Libertadores. Foto: Reuters (Rodrigo Valle)

Luego del mal año deportivo de River, se esperan grandes reformas de cara a la temporada que viene. Entre ellas, una limpieza profunda del plantel. En ese sentido, seis jugadores millonarios no renovarán su contrato, que vence en diciembre, y se irán libres del club. Varios apellidos son “Héroes de Madrid”.

Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Milton Casco, Gonzalo Martínez, Miguel Borja y Federico Gattoni serán los primeros futbolistas en decirle adiós a la banda roja. ¿Qué será de su futuro? Acá la respuesta caso por caso.

Vélez vs River por el Torneo Clausura. Foto: NA

Federico Gattoni

El ex San Lorenzo llegó a River a mediados de 2024, tras un pedido de Martín Demichelis, en el mercado de pases previo a su salida como entrenador. Lo cierto es que está en condición de préstamo, por lo que volverá al Sevilla luego de haber jugado menos de 90 minutos en todo el ciclo Gallardo.

Federico Gattoni abandona River. Foto: Instagram @fedeagattoni

Sin embargo, ni siquiera era considerado por el DT millonario y su estadía en el club se estiró por una razón económica: si River rescindía su contrato antes de lo pactado, debía pagar un millón de euros en compensación.

Miguel Borja

Miguel Borja. Foto: NA

La historia del delantero colombiano con River tendrá punto final. Luego de 3 años, 62 goles y 84 titularidades, Miguel Ángel Borja disputará la siguiente temporada vistiendo otra camiseta. Tigres, de México, y América de Cali mostraron interés por contar con los servicios del delantero.

Milton Casco

Milton Casco; River Plate vs. Central Córdoba. Foto: NA.

El lateral izquierdo llegó con perfil bajo al club, pero 10 años de carrera y muchos títulos alcanzaron para ganarse el aprecio de los hinchas millonarios. Gimnasia de la Plata se muestra como un destino posible para el jugador de 37 años, que podría regresar a la institución que lo vio nacer.

Ignacio Fernández.

Nacho Fernández, River

Nacho dirá adiós por segunda vez al club millonario. Ya lo había hecho en 2021, cuando partió rumbo a Brasil para sumarse al Atlético Mineiro. En 2023 volvió, ya con Demichelis en el cargo, y fue muy importante para la obtención de la Liga Profesional Argentina 2023.

Lo más probable es que Fernández acompañe Miltón Casco en su viaje a La Plata y se sume al Lobo para retirarse allí.

Pity Martinez

Pity Martínez - River Agencia NA

El Pity es el jugador con el futuro más incierto. Sus problemas físicos lo hacen una apuesta arriesgada para cualquier club que quiera sumarlo, a pesar de su indudable calidad como jugador, y no hay indicios de por dónde continuará su carrera.

Enzo Pérez

El ciclo de Enzo Pérez podría llegar a su fin. Foto: IG @enzonicolasperez35

Enzo logró mantenerse como pilar del equipo a pesar de sus 39 años. Aunque muchos hinchas lo criticaron por su edad, lo cierto es que se volvió amo y señor de la mitad de cancha riverplatense, y los sucesivos reemplazos que trajeron no llegaron nunca a ponerse a su nivel. Estudiantes, club al que fue en 2024 luego de su pelea con Demichelis, y en el cual salió campeón, aparece en el radar como una opción, pero su historia aún no está escrita y tiene final abierto.