Verón rompió el silencio tras las sanciones de la AFA a Estudiantes: “Vamos a estar atentos porque puede terminar con un descenso”

El presidente del Pincha negó sus intenciones de ser presidente de AFA y aseguró que el “espaldarazo” no fue contra Rosario Central. Escuchalo en la nota.

Juan Sebastián Verón. Foto: X

Juan Sebastián Verón rompió el silencio tras la sanción que Estudiantes recibió por parte de la AFA tras el “espaldarazo” y se lamentó porque “muchas veces esto de sentar posición trae consecuencias”.

“Vamos a estar atentos porque de ahí parte después el accionar, que generalmente no terminan bien estas cosas. Pueden terminar con un descenso, con malos arbitrajes, es algo que está pasando y estamos acostumbrados”, inició.

“Lo primero que preguntamos siempre es qué árbitro nos toca y quién va a estar en el VAR porque en definitiva ahí se resuelve todo”, apuntó.

“No se puede estar pensando siempre en lo que va a pasar en un partido con los arbitrajes, hay una cuestión que sobrevuela los partidos y nosotros lo primero que hacemos es ver quién nos toca como árbitro y en el VAR, porque se decide ahí”, completó.

Pasillo de Estudiantes a Central. Foto: Captura ESPN

Además, habló del partido del club platense ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la continuidad de los playoff del Torneo Clausura.

“Está complicado mañana…Digo porque Central Córdoba es un muy buen equipo", aclaró entre risas. Y completó: “No miré las designaciones de los árbitros. Es un partido complicadísimo. Sabés cómo te bajan la mística… en un segundo te la bajan”.

Estudiantes de La Plata fue sancionado por la AFA. Foto: X @EdelpOficial

Sus intenciones en AFA

En otro tramo de la nota con Ernesto Tenembaum en Radio con Vos, el mandamás pincharrata negó sus intenciones de quedar al frente de la casa madre del fútbol argentino.

“Nunca me manifesté ni tengo en mis objetivos ser presidente de AFA, nunca me interesó, sí me interesa en lo deportivo y en lo social, que los campeonatos sean mejores, los recursos sean más, que la gente pueda ir a ver a su equipo de local y de visitante. Un fútbol mejor, pero no necesariamente tengo que ser presidente de AFA”, afirmó.