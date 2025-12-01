Gabriel Arias no seguirá en Racing: qué otros jugadores podría perder la “Academia” para 2026

La noticia cayó como una bomba en el club de Avellaneda, que este lunes se mide ante Tigre en el Cilindro a las 21.30, en busca de la clasificación de la semifinal del Torneo Clausura.

Gabriel Arias abandona Racing.

En la previa a uno de los partidos más importantes del año, una noticia sorprendió a todo Racing: Gabriel Arias se irá libre del club ya que decidió no renovar y su contrato termina en diciembre.

El arquero de 38 años llegó al club de Avellaneda a mediados de 2018 y se convirtió en un referente de manera rápida.

Disputó 254 partidos, recibió 246 goles y mantuvo 101 vallas invictas. Además, fue campeón de: Superliga 2018/19, Trofeo de Campeones 2019 y 2022, Supercopa Inernacional 2023, Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

Si bien el año de Racing podría no terminarse esta noche, ya que si gana se meterá en semis, Arias ya no volverá a jugar en el Estadio Presidente Perón.

Los otros futbolistas que se irían de Racing

Además, de Arias, Gustavo Costas tendría más bajas en el plantel de cara a 2026. Uno de ellos sería Facundo Mura, quien podría irse libre al Inter Miami de Lionel Messi.

Otro que dejaría el club sería Luciano Vietto. Racing tenía la opción de renovar automáticamente su contrato por una temporada más, pero no lo hizo y su futuro es una incógnita.

Además, la dirigencia de la “Academia” escucharía ofertas por Marco Di Césare, Agustín Almendra y Juan Nardoni.