Después del sorteo: cuándo se anunciarán los días y horarios de los partidos de los grupos del Mundial 2026

Tras la ceremonia en Washington D.C., la FIFA debe confeccionar el cronograma oficial de los partidos del certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Copa del Mundo, Mundial FIFA. Foto: REUTERS

Este viernes se desarrolló el sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C., que definió los grupos del certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, una particularidad que tiene el nuevo formato es que, si bien se definieron las 12 zonas, no así los días y horarios.

La FIFA buscará definir de la manera óptima el cronograma de todos los partidos del Mundial, por lo que habrá que esperar para conocer todos los detalles.

Sorteo Mundial 2026. Foto: REUTERS

Cuándo se anunciarán los días y horarios de los partidos del Mundial 2026

En este marco, la entidad deportiva realizará una transmisión en vivo en la que anunciará todos los días y horarios de la fase de grupos. Este evento se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre a las 14, cuando se cumplirán las 24 horas desde el inicio de la ceremonia.

De esta manera, habrá que esperar para conocer cuándo será el debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Grupo J, que completan Austria y Jordania, así como también los otros dos partidos de su grupo.

Selección Argentina. Foto: REUTERS

Gianni Infantino, presidente de FIFA, estará al frente de dicha transmisión, en la que también dirán presente exjugadores y representantes de los clasificados al Mundial 2026.

Cómo ver el anuncio del calendario del Mundial 2026

Este evento será emitido en FIFA.com, además del canal de YouTube de FIFA. En caso de querer verlo en televisión, estará en los canales que cuenten con los derechos, como ocurre con Telefe en Argentina.

Cabe mencionar que la versión definitiva del cronograma del Mundial 2026 se conocerá en marzo, una vez que finalicen los distintos repechajes y se conozca la totalidad de los 48 países clasificados.

Copa del Mundo, Mundial FIFA. Foto: REUTERS

Fechas confirmadas del Mundial 2026

Jueves 11 de junio 2026 : partido inaugural.

Domingo 28 de junio al viernes 3 de julio 2026 : 16vos de final.

Sábado 4 al martes 7 de julio 2026 : 8vos de final.

Jueves 9 al 11 de julio 2026 : 4tos de final.

Martes 14 al miércoles 15 de julio 2026 : semifinales.

Sábado 18 de julio 2026 : tercer puesto.

Domingo 19 de julio 2026: final.

En base al cronograma colocado por la FIFA, la Selección Argentina debutará entre el viernes 12 y el miércoles 17 de junio, fechas en las que se disputará la primera fecha de la fase de grupos.