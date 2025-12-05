La frustración de Franco Colapinto tras las primeras prácticas del GP de Abu Dhabi: “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos”

El piloto de Alpine tuvo una buena PL1 pero bajó su rendimiento en la segunda tanda. “Dentro de todo me sentí mejor con el auto, que es lo más importante”, se esperanzó.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi. Foto: EFE

Franco Colapinto expresó su frustración tras las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Abu Dhabi y sentenció: “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos”.

El piloto de Alpine había tenido una sólida actuación en la práctica libre 1, donde finalizó 10°, aunque todo cambió en la segunda sesión, donde terminó penúltimo solo por delante de su compañero, Pierre Gasly.

La frustración de Franco Colapinto tras la práctica libre 2 del Gran Premio de Abu Dhabi. Video: Gentileza ESPN.

Al ser consultado sobre esta situación, Colapinto reconoció que “es muy raro porque en la FP1 estuvimos muy cerca”, y subrayó: “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos tanto”.

A su vez, destacó que “hay que trabajar para mañana. Dentro de todo me sentí mejor con el auto, que es lo más importante”.

La definición del campeonato

El GP de Abu Dhabi corresponde a la última fecha del campeonato de Fórmula 1, donde se definirá el campeón entre Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren).

Definición del campeonato de pilotos entre Verstappen, Norris y Piastri. Foto: @F1

El gran candidato es el británico, que le saca 12 puntos al neerlandés y en la carrera de este domingo le alcanzará con subirse al podio para ser campeón.