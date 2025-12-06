Franco Colapinto no pasó de la Q1 y largará 20° en el Gran Premio de Abu Dhabi
El piloto de Alpine volvió a su sufrir con su monoplaza y largará en la última fila de la grilla. ¿Cómo quedó la clasificación de la carrera que define el campeonato?
Franco Colapinto volvió a tener una floja clasificación, quedó eliminado en la Q1 y largará 20° en el Gran Premio de Abu Dhabi, carrera que le pone fin a la temporada 2025 de la Fórmula 1.
En su único intento válido, luego de varios intentos fallidos, el argentino giró en 1:23.890, a 0.422 de la marca de Pierre Gasly y a 0.504 del último clasificado a Q2, que fue Yuki Tsunoda.
En la pelea por el campeonato, Max Verstappen arrasó en la Q3 y se quedó con la pole position.
En la segunda y tercera posición comenzarán los pilotos de McLaren, Norris y Piastri, respectivamente.
El neerlandés registró un tiempo de 1:22,207 y le sacó 201 milésimas al británico y 230 al australiano, sus principales competidores por el título.
La última carrera del año será este domingo a partir de las 10 (hora de Argentina).
Clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi
1°. Max Verstappen (Red Bull)
2°. Lando Norris (McLaren)
3°. Oscar Piastri (McLaren)
4°. George Russell (Mercedes)
5°. Charles Leclerc (Ferrari)
6°. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
7°. Fernando Alonso (Aston Martin)
8°. Isack Hadjar (Racing Bulls)
9°. Esteban Ocon (Haas)
10°. Yuki Tsunoda (Red Bull)
11°. Oliver Bearman (Haas)
12°. Carlos Sainz Jr. (Williams)
13°. Liam Lawson (Racing Bulls)
14°. Kimi Antonelli (Mercedes)
15°. Lance Stroll (Aston Martin)
16°. Lewis Hamilton (Ferrari)
17°. Alexander Albon (Williams)
18°. Nico Hulkenberg (Sauber)
19°. Pierre Gasly (Alpine)
20°. Franco Colapinto (Alpine)