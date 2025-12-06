Franco Colapinto no pasó de la Q1 y largará 20° en el Gran Premio de Abu Dhabi

El piloto de Alpine volvió a su sufrir con su monoplaza y largará en la última fila de la grilla. ¿Cómo quedó la clasificación de la carrera que define el campeonato?

Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi. Foto: REUTERS

Franco Colapinto volvió a tener una floja clasificación, quedó eliminado en la Q1 y largará 20° en el Gran Premio de Abu Dhabi, carrera que le pone fin a la temporada 2025 de la Fórmula 1.

En su único intento válido, luego de varios intentos fallidos, el argentino giró en 1:23.890, a 0.422 de la marca de Pierre Gasly y a 0.504 del último clasificado a Q2, que fue Yuki Tsunoda.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi. Foto: REUTERS

En la pelea por el campeonato, Max Verstappen arrasó en la Q3 y se quedó con la pole position.

En la segunda y tercera posición comenzarán los pilotos de McLaren, Norris y Piastri, respectivamente.

Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dhabi. Foto: REUTERS

El neerlandés registró un tiempo de 1:22,207 y le sacó 201 milésimas al británico y 230 al australiano, sus principales competidores por el título.

La última carrera del año será este domingo a partir de las 10 (hora de Argentina).

Clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi

1°. Max Verstappen (Red Bull)

2°. Lando Norris (McLaren)

3°. Oscar Piastri (McLaren)

4°. George Russell (Mercedes)

5°. Charles Leclerc (Ferrari)

6°. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

7°. Fernando Alonso (Aston Martin)

8°. Isack Hadjar (Racing Bulls)

9°. Esteban Ocon (Haas)

10°. Yuki Tsunoda (Red Bull)

11°. Oliver Bearman (Haas)

12°. Carlos Sainz Jr. (Williams)

13°. Liam Lawson (Racing Bulls)

14°. Kimi Antonelli (Mercedes)

15°. Lance Stroll (Aston Martin)

16°. Lewis Hamilton (Ferrari)

17°. Alexander Albon (Williams)

18°. Nico Hulkenberg (Sauber)

19°. Pierre Gasly (Alpine)

20°. Franco Colapinto (Alpine)