El mensaje de Franco Colapinto tras un flojo 2025 para Alpine: “Gracias a Dios ya terminó este año”

El piloto argentino hizo un balance de la temporada de la escudería en la Fórmula 1 y compartió un mensaje de autocrítica y agradecimiento: “Un equipo que no se rindió a pesar de los resultados malos que tuvimos”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi. Foto: REUTERS

Tras el Gran Premio de Abu Dhabi, Franco Colapinto cerró la temporada 2025 de Fórmula 1 con un mensaje de autocrítica y agradecimiento, tras un año marcado por dificultades deportivas, pero también por el fortalecimiento del trabajo interno de Alpine.

“Creo que me quedo con muchas cosas esta temporada: un equipo que no se rindió a pesar de los resultados malos que tuvimos. Es muy importante eso y nos prepara para cuando vaya mejor”, expresó el piloto argentino al hacer balance del campeonato.

Franco Colapinto y un balance del 2025 en Alpine. Video: ESPN

Colapinto reconoció que el rendimiento estuvo por debajo de las expectativas, pero remarcó la importancia de la experiencia adquirida a lo largo del año y la unión del grupo en los momentos más complejos.

“Así que nada, queda mucho por mejorar todavía, pero gracias a Dios ya terminó este año”, agregó, dejando en claro que el foco ya está puesto en la próxima temporada.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Amr Alfiky)

Cómo fue la última carrera de Colapinto

Al igual que todo el año, el pilarense sufrió la falta de rendimiento de su Alpine, que estuvo acompañada por sus flojísimas qualys y terminó en la última posición, por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Fue el único piloto que no sumó puntos en la temporada además del australiano Jack Doohan, quien solo disputó las primeras seis fechas, y cerró el año en el 20° puesto de la tabla.

Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1

La Fórmula 1 tiene un nuevo campeón del mundo: Lando Norris. El piloto británico de McLaren finalizó tercero este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi y logró su primer Campeonato de Pilotos en la máxima categoría del automovilismo.

De esta manera, Norris cortó con la hegemonía de Max Verstappen (Red Bull), quien ganó el GP de Abu Dhabi, escoltado por Oscar Piastri (McLaren) en el circuito de Yas Marina.

Lando Norris, el campeón de la Fórmula 1 2025. Foto: X @F1.

Las posiciones del Campeonato de Pilotos 2025 de la Fórmula 1