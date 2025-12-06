Un conductor argentino y un grupo de estrellas, los protagonistas de la presentación del cronograma de partidos del Mundial 2026

La FIFA anunció detalles de la presentación de sedes y horarios de los partidos de la Copa del Mundo. Conocé todos los detalles en la nota.

Grupos del Mundial 2026. Foto: EFE

La FIFA presentará las sedes y los horarios de los partidos del Mundial 2026 con un presentador argentino y un puñado de estrellas que brillaron en la competencia.

Ronaldo, Francesco Totti, Hristo Stoichkov y Alexi Lalas analizarán los enfrentamientos y sus miradas futboleras.

Ronaldo, Gianni Infantino y Kaká. Foto: EFE

La presentación del calendario de partidos será conducida por el relator argentino Andrés Cantor, viral por su emoción en la final del Mundial 2022 y su fanatismo por Boca.

Andrés Cantor. Foto: IG

Ronaldo, campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 1994 y 2002 con Brasil, participará en el panel junto a Francesco Totti, campeón del certamen en 2006.

Francesco Totti. Foto: REUTERS.

Asimismo, Hristo Stoichkov, máximo goleador en el Mundial 1994 en Estados Unidos, y el estadounidense, Alexi Lalas, considerado una de las figuras más icónicas de aquella edición, compartirán sus opiniones sobre las principales historias del torneo.

El calendario de partidos definitivo estará disponible en marzo, una vez que se hayan disputado los partidos del torneo clasificatorio de la FIFA y de las eliminatorias de clasificación europeas, con los que se definirán las seis plazas restantes de la competición.