Cuándo, dónde y a qué hora es la final del Torneo Clausura entre Estudiantes de La Plata y Racing

Al quedarse con el clásico platense, el Pincha enfrentará a la Academia con el objetivo de sumar un nuevo título.

Estudiantes vs Racing. Foto: X @RacingClub

Luego de que Racing Club venciera 1-0 a Boca Juniors, solamente restaba conocer el rival de la Academia en la final del Torneo Clausura. Ahora, tras la victoria de Estudiantes 1-0 sobre Gimnasia en el clásico de La Plata, los de Costas deberán enfrentar al Pincha en la última instancia.

El partido definitorio tendrá lugar en el Estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, el próximo sábado 13 de diciembre a las 21.

Una semana más tarde, el sábado 20 de diciembre, el Estadio Único de San Nicolás albergará el Trofeo de Campeones. Vale destacar que Platense ya tiene asegurada su participación como campeón del Torneo Apertura, a la espera de conocer a su rival, que será el ganador del Clausura.

Gimnasia, Estudiantes Foto: X @gimnasiaoficial

Cuánto cuesta viajar a Santiago del Estero desde Buenos Aires para presenciar la final del Torneo Clausura

Saliendo desde la Ciudad de Buenos Aires, volar resulta la alternativa más cara. Aerolíneas Argentinas no tiene plazas para el sábado 13 de diciembre, pero la fecha más cercana con disponibilidad es el 11 y ofrece pasajes desde $376.388 (sin impuestos). Importante: ese importe corresponde únicamente al tramo de ida.

En cuanto a los micros, la oferta es variada. Por la duración del trayecto, quienes opten por esta vía deberán partir, como mínimo, el viernes 12 para llegar con margen al partido. Flechabus, que calcula un viaje de unas 16 horas desde Retiro, ofrece pasajes de ida desde $77.280 por persona.