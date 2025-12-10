Premier Pádel Finals 2025: cuadros y fechas del último torneo de la temporada que reúne a los 16 mejores del mundo

Agustín Tapia, Federico Chingotto, Franco Stupaczuk, Martín Di Nenno y Leandro Augsburguer serán los cinco argentinos que dirán presente en el Palau Sant Jordi, de Cataluña. Conocé los duelos de cuartos de final.

Los campeones del Premier Pádel de Acapulco, México. Foto: X @premierpadel.

El mundo del pádel, un deporte que renació en el último año, bajará su telón profesional con el Premier Pádel Finals de Barcelona (España), que se disputará en el Palau Sant Jordi, del jueves 11 al domingo 14 de diciembre de 2025.

La última competición del año reunirá a las 8 mejores parejas del ránking masculino y femenino. Entre los argentinos, se encuentran: Agustín Tapia (1), Federico Chingotto (3), Franco Stupaczuk (6), Martín Di Nenno (11) y Leandro Augsburguer (12).

El poster promoción de Premier Pádel Finals de Barcelona. Foto: X @premierpadel.

En los cuartos de final, que comenzarán este jueves 11, el ‘Mozart de Catamarca’ y Arturo Coello (1) se enfrentarán al Lucas Bergamini (13) y Javier Leal (16). El vencedor de este duelo avanzará a semifinales.

En rival en dicha instancia saldrá del partidazo entre los ‘Superpibes’, Stupaczuk y Di Nenno, quienes chocarán contra la flamante y polémica pareja que conforman el español Juan Lebrón (5) y Augsburguer.

Agustín Tapia y Arturo Coello, la pareja número 1 de 2025. Foto: X @premierpadel.

Del otro lado de la llave, Jorge ‘Coqui’ Nieto (7) y Miguel Yanguas (8) jugarán frente a Francisco ‘Paquito’ Navarro (10) y Jon Sanz (9), en un explosivo duelo de parejas españolas en el Palau Sant Jordi.

El último duelo de los cuartos de final tendrá como protagonistas a Jerónimo ‘Momo’ González (14) y Francisco Guerrero, quienes se verán las caras ante Chingotto y Alejandro Galán, la pareja N°2 del mundo.

Claudia Fernández y Beatriz González derrotaron en las últimos dos finales a Gemma Triay y Delfina Brea. Foto: X @premierpadel.

En el cuadro femenino, Gemma Triay (1) y Delfina Brea (2) se enfrentan a Marina Guinart (16) y Verónica Virseda (15); Marta Ortega (9) y Tamara Icardi (10) contra Sofia Araújo (7) y Andrea Ustero (8).

El lado contrario de la llave lo completan los siguientes duelos: Claudia Fernández (5) y Beatriz González (6) vs. Alejandra Alonso (12) y Claudia Jensen (11); Alejandra Salazar (13) y Martina Calvo (14) vs. Ariana Sánchez (3) y Paula Josemaría (3).

Ránking masculino de pádel

1- Agustín Tapia (Argentina) - 19200 puntos

1- Arturo Coello (España) - 19200

3- Alejandro Galán (España) - 16690

3- Federico Chingotto (Argentina) - 16690

5- Juan Lebron (España) - 8175

6- Franco Stupaczuk (Argentina) - 7575

7- Jorge Nieto (España) - 7552

8- Miguel Yanguas (España) - 6322

9- Jon Sanz (España) - 6225

10- Francisco Navarro - 5985

Ránking femenino de pádel

1- Gemma Triay (España) - 18060 puntos

2- Delfina Brea (Argentina) - 17760

3- Ariana Sánchez (España) - 15620

3- Paula Josemaría (España) - 15620

5- Claudia Fernández (España) - 12440

6- Beatriz González (España) - 11540

7- Sofía Araújo (Portugal) - 6900

8- Andrea Ustero (España) - 6495

9- Marta Ortega (España) - 6435

10- Tamara Icardo (España) - 6050