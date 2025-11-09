FIP World Cup Pairs 2025: Chingotto y Galán volvieron a redimirse ante Tapia y Coello para ser campeones en Kuwait

La pareja número 2 del mundo, que comenzó en desventaja, renació después de estar un set abajo y apabulló a los números 1. Ariana Sánchez y Paula Josemaría también hicieron lo suyo contra Gemma Triay y Delfina Brea.

Federico Chingotto y Alejandro Galán, campeones del FIP World Cup Pairs 2025. Foto: X @premierpadel

Al igual que el Premier Pádel Milano P1, Federico Chingotto y Alejandro Galán se redimieron ante Agustín Tapia y Arturo Coello por 2-6, 7-5 y 6-2 para gritar campeones en la final del FIP World Cup Pairs 2025, disputado en Kuwait.

La pareja número 1 del mundo tuvo un comienzo arrollador, después de lograr un rápido quiebre que encaminó el primer set, en el cual brilló Coello dominando la red en el duelo de voleas frente a Chingotto y Galán, doblegados por el ‘King’.

A pesar del excelente inicio, Chingotto y Galán no se dieron por vencidos y lucharon game a game para revertir la final. Justamente, en el segundo set, renació el “espíritu” que caracteriza a la pareja número 2 del mundo, que se impuso por 7-5.

El envión anímico del segundo set hizo que crecieran Chingotto y Galán, ajustando las imprecisiones y golpeando el autoestima de Tapia y Coello, quienes fallaron en los puntos claves de cada game, que terminaron volcando la balanza para “Chingalán”.

Ariana Sánchez y Paula Josemaría, campeonas del FIP World Cup Pairs Kuwait 2025

En la final femenina del FIP World Cup Pairs Kuwait 2025, que contó con la pareja número 1 y 2 del mundo, Ariana Sánchez y Paula Josemaría vencieron por 6-3 y 6-3 a Gemma Triay y Delfina Brea.

Ariana Sánchez (derecha) y Paula Josemaría (izquierda), campeonas del FIP World Cup Pairs 2025. Foto: X @premierpadel

La pareja española número 2 del mundo no cometió fallos, fue muy efectiva y sacó ventaja en la cantidad de winners conseguidos (51-32). Gracias a ello, Sánchez y Josemaría lograron su sexto título de 2025.

Ránking masculino de pádel

1- Agustín Tapia (Argentina) - 20000 puntos

1- Arturo Coello (España) - 20000

3- Alejandro Galán (España) - 14990

3- Federico Chingotto (Argentina) - 14990

5- Franco Stupaczuk (Argentina) - 8835

6- Juan Lebron (España) - 8265

7- Miguel Yanguas (España) - 7650

8- Jorge Nieto (España) - 7440

9- Martín Di Nenno (Argentina) - 5920

10- Jon Sanz (España) - 5505

Ránking femenino de pádel

1- Gemma Triay (España) - 18840 puntos

2- Delfina Brea (Argentina) - 17260

3- Ariana Sánchez (España) - 15160

3- Paula Josemaría (España) - 15160

5- Claudia Fernández (España) - 13040

6- Beatriz González (España) - 10860

7- Sofía Araújo (Portugal) - 7470

8- Marta Ortega (España) - 7230

9- Andrea Ustero (España) - 6435

10- Tamara Icardo (España) - 5960