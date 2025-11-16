Premier Pádel Dubai P1: Tapia y Coello cortaron su mala racha ante Chingotto y Galán para proclamarse campeones

La pareja número 1 del mundo se impuso por 6-3 y 6-4 a “Chingalán” en el Damac Center Court, de Emiratos Árabes Unidos. Claudia Fernández y Beatriz González se quedaron con el título en la categoría femenina tras vencer a Gemma Triay y Delfina Brea.

Agustín Tapia y Arturo Coello gritaron campeón en el Premier Pádel Dubai P1. Foto: X @PremierPadel

Agustín Tapia y Arturo Coello volvieron a sonreír este domingo tras proclamarse campeones del Premier Pádel Dubai P1. La pareja número 1 del mundo se impuso por 6-3 y 6-4 a Federico Chingotto y Alejandro Galán.

La pareja hispano-argentina, que venía de perder la final del Milano P1 y FIP World Cup Pairs 2025 contra “Chingalán”, aprovechó los errores -pocos habituales- de Chingotto y Galán para llevar rápidamente el primer set del partido.

Agustín Tapia, el argentino número 1 del mundo en pádel. Foto: X @PremierPadel

Si bien no fue un juego brillante de Tapia y Coello, la pareja número 1 del mundo se quedó con el título gracias a la confianza de Agustín y Arturo, quienes fueron muy eficaces en golpes y momentos claves del juego.

A diferencia de las otras dos finales, Chingotto estuvo más impreciso y perdió ese envión anímico que caracteriza al jugador argentino. De esta manera, Tapia y Coello cortaron su mala racha y volvieron a sonreír en Dubai.

Claudia Fernández y Beatriz González, campeonas del Premier Pádel Dubai P1

En la final femenina del Dubai P1, Claudia Fernández y Beatriz González dieron la sorpresa y vencieron a la pareja número 1, Gemma Triay y Delfina Brea, por 6-1 y 7-5 para proclamarse campeonas en el Damac Center Court.

El abrazo entre Claudia Fernández y Beatriz González, campeonas del Premier Pádel Dubai P1. Foto: X @PremierPadel

Fernández y González tuvieron un primer set brillante, donde Bea se mostró muy agresiva en ataque y Claudia muy sólida en defensa. En el segundo set, Triay y Brea mejoraron su imagen, pero un quiebre en el final sentenció el juego a favor de la pareja española.

Ránking masculino de pádel

1- Agustín Tapia (Argentina) - 20200 puntos

1- Arturo Coello (España) - 20200

3- Alejandro Galán (España) - 16390

3- Federico Chingotto (Argentina) - 16390

5- Franco Stupaczuk (Argentina) - 8835

6- Juan Lebron (España) - 8265

7- Miguel Yanguas (España) - 8010

8- Jorge Nieto (España) - 7980

9- Jon Sanz (España) - 6045

10- Fernando Navarro - 5670

Ránking femenino de pádel

1- Gemma Triay (España) - 19680 puntos

2- Delfina Brea (Argentina) - 17460

3- Ariana Sánchez (España) - 16800

3- Paula Josemaría (España) - 16800

5- Claudia Fernández (España) - 13040

6- Beatriz González (España) - 10220

7- Sofía Araújo (Portugal) - 8010

8- Marta Ortega (España) - 7770

9- Tamara Icardo (España) - 6500

10- Andrea Ustero (España) - 6495