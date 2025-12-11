Superclásico en Copa Argentina 2026: cuándo podría darse un cruce entre Boca y River

El Xeneize y el Millonario ya conocen a sus primeros rivales, además de que el cuadro permite deducir cuándo podrían jugar entre ellos.

Se conocieron los cruces de la Copa Argentina 2026, que comenzará en los 32avos de final con la participación de equipos de distintas categorías. Además de las zonas de los torneos Clausura y Apertura, se revelaron los rivales de Boca y River, también se pudo deducir en qué instancia podrían cruzarse en un duelo de eliminación directa.

Por un lado, el Xeneize se cruzará con Gimnasia de Chivilcoy y el Millonario con Ciudad Bolívar para iniciar el torneo. Si logran avanzar, dejarán atrás la cantidad de 64 equipos que inician los cruces y podría darse un nuevo Superclásico.

Una mala noticia para aquellos que esperan un nuevo cruce entre Boca y River es que solo podría darse en una hipotética final. Esto tiene que ver con una disposición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) previa al sorteo, al igual que ocurre con otros clásicos.

El Superclásico, así también como Racing e Independiente y San Lorenzo y Huracán, quedaron invertidos en el cuadro. Por ende, los principales clásicos del fútbol argentino solo podrían darse en la final. Lo mismo ocurre con Rosario Central-Newells, Gimnasia-Estudiantes y Talleres-Belgrano, por ejemplo.

La historia de la Copa Argentina indica que Boca y River se enfrentaron una sola vez, en la edición 2021. En aquella oportunidad, el cruce se dio en los cuartos de final, donde el Xeneize obtuvo el pase tras derrotar a su rival por la vía de los penales.

