Se sorteó el cuadro de la Copa Argentina: Boca debutará con Gimnasia de Chivilcoy y River ante Ciudad de Bolívar
Esta edición reunirá a 64 equipos. El campeón vigente, Independiente Rivadavia de Mendoza, abrirá la competencia con Estudiantes de Buenos Aires en la anteúltima semana de enero. Conocé todos los cruces.
Luego del sorteo de los torneos Apertura y Clausura, este miércoles se definió el cuadro de la Copa Argentina 2026.
Esta edición reunirá a 64 equipos: los 30 de la Liga Profesional, 15 de Primera Nacional, 10 del Torneo Federal A, 5 de Primera B Metropolitana y 4 de Primera C.
Como cada año, el torneo será a eliminación directa y habrá definición por penales en caso de empate.
Además, es importante recordar que los equipos que jueguen la Copa Libertadores o Sudamericana tendrán el fixture segmentado y no disputarán partidos de Copa Argentina mientras tengan acción internacional.
Cómo quedó el cuadro de la Copa Argentina
El sorteo determinó que Boca y River debuten ante rivales del Interior: el “Xeneize” tendrá su estreno ante Gimnasia de Chivilcoy y el “Millonario” lo hará frente a Ciudad de Bolívar.
Además, como marca la tradición, el campeón vigente, Independiente Rivadavia de Mendoza, abrirá la competencia con Estudiantes de Buenos Aires en la anteúltima semana de enero, justo antes del inicio del Torneo Apertura 2026.
En tanto, el cuadro quedó conformado de la siguiente manera:
- San Lorenzo vs Deportivo Rincón
- Deportivo Riestra vs Deportivo Maipú
- Newell’s Old Boys vs Acassuso
- Gimnasia (LP) vs Camioneros
- Banfield vs Real Pilar
- Estudiantes de Río Cuarto vs San Martín de Tucumán
- Godoy Cruz vs Deportivo Morón
- Argentinos Juniors vs Midland
- Racing vs San Martín (FSA)
- Defensa y Justicia vs Chaco For Ever
- Central Córdoba (SDE) vs Gimnasia (Jujuy)
- Belgrano (CBA) vs Atlético de Rafaela
- Vélez Sarsfield vs Deportivo Armenio
- Gimnasia (Mendoza) vs Gimnasia y Tiro (Salta)
- Sarmiento de Junín vs Tristán Suárez
- Boca Juniors vs Gimnasia (Chivilcoy)
- River Plate vs Ciudad de Bolívar
- Aldosivi vs San Miguel
- Independiente Rivadavia de Mendoza vs Estudiantes (BA)
- Tigre vs Claypole
- Talleres (CBA) vs Argentino de Merlo
- Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas
- Unión (SF) vs Agropecuario
- Independiente vs Atenas (Río Cuarto)
- Platense vs Argentino (MM)
- San Martín (SJ) vs Deportivo Madryn
- Instituto (CBA) vs Atlanta
- Lanús vs Sarmiento (SDE)
- Estudiantes (LP) vs Ituzaingó
- Rosario Central vs Sp. Belgrano (S. FCO.)
- Barracas Central vs Temperley
- Huracán vs Olimpo (Bahía Blanca)