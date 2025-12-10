Se sorteó el cuadro de la Copa Argentina: Boca debutará con Gimnasia de Chivilcoy y River ante Ciudad de Bolívar

Esta edición reunirá a 64 equipos. El campeón vigente, Independiente Rivadavia de Mendoza, abrirá la competencia con Estudiantes de Buenos Aires en la anteúltima semana de enero. Conocé todos los cruces.

Se sorteó la Copa Argentina. Foto: X @Copa_Argentina.

Luego del sorteo de los torneos Apertura y Clausura, este miércoles se definió el cuadro de la Copa Argentina 2026.

Esta edición reunirá a 64 equipos: los 30 de la Liga Profesional, 15 de Primera Nacional, 10 del Torneo Federal A, 5 de Primera B Metropolitana y 4 de Primera C.

Como cada año, el torneo será a eliminación directa y habrá definición por penales en caso de empate.

Además, es importante recordar que los equipos que jueguen la Copa Libertadores o Sudamericana tendrán el fixture segmentado y no disputarán partidos de Copa Argentina mientras tengan acción internacional.

Cómo quedó el cuadro de la Copa Argentina

El sorteo determinó que Boca y River debuten ante rivales del Interior: el “Xeneize” tendrá su estreno ante Gimnasia de Chivilcoy y el “Millonario” lo hará frente a Ciudad de Bolívar.

Además, como marca la tradición, el campeón vigente, Independiente Rivadavia de Mendoza, abrirá la competencia con Estudiantes de Buenos Aires en la anteúltima semana de enero, justo antes del inicio del Torneo Apertura 2026.

En tanto, el cuadro quedó conformado de la siguiente manera:

San Lorenzo vs Deportivo Rincón

Deportivo Riestra vs Deportivo Maipú

Newell’s Old Boys vs Acassuso

Gimnasia (LP) vs Camioneros

Banfield vs Real Pilar

Estudiantes de Río Cuarto vs San Martín de Tucumán

Godoy Cruz vs Deportivo Morón

Argentinos Juniors vs Midland

Racing vs San Martín (FSA)

Defensa y Justicia vs Chaco For Ever

Central Córdoba (SDE) vs Gimnasia (Jujuy)

Belgrano (CBA) vs Atlético de Rafaela

Vélez Sarsfield vs Deportivo Armenio

Gimnasia (Mendoza) vs Gimnasia y Tiro (Salta)

Sarmiento de Junín vs Tristán Suárez

Boca Juniors vs Gimnasia (Chivilcoy)

Cuadro de la Copa Argentina 2026. Foto: Captura