La estatua más alta del mundo hecha en 40 días: el histórico homenaje a Messi en India que causó furor en el fútbol

Sumado a un posible encuentro con el primer ministro indio, Narendra Modi, el futbolista argentino visitará algunas de las principales ciudades del país asiático.

Lionel Messi besando la Copa del Mundo. Foto: Reuters.

El apoyo a Lionel Messi en Asia es un fenómeno consolidado. El fútbol argentino y la figura del delantero alcanzan altos niveles de popularidad y sus partidos suelen congregar a un gran número de fanáticos. Por eso no sorprende el hecho de que India inaugurará este sábado la estatua más alta del mundo dedicada a la Pulga.

Se trata de una estructura de hierro de más de 20 metros, construida por un club deportivo de la ciudad (el mismo que realizó homenajes previos a figuras del fútbol que visitaron Calcuta, como Diego Maradona, Ronaldinho y el Dibu Martínez), coincidiendo con la llegada del futbolista argentino a la India.

Lionel Messi será homenajeado en India. Foto: REUTERS

La obra, ubicada en el barrio de Lake Town, representa a Messi levantando la Copa del Mundo y fue realizada en aproximadamente 40 días, con los últimos trabajos de acabado todavía en marcha.

La inauguración marcará el inicio de la visita del jugador argentino a la India, en el marco de la gira ‘GOAT Tour’, con la que Messi recorrerá durante tres días algunas de las principales ciudades del país: primero Calcuta, y luego Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.

La gira de Messi por India y una posible reunión con Narendra Modi

Los organizadores explicaron que la inauguración se llevará a cabo de forma virtual, ya que Messi no podrá desplazarse hasta el lugar por motivos de seguridad y orden público, aunque su llegada a la ciudad está prevista como parte de su visita al país.

El club local que organizó su construcción, el Sree Bhumi Sporting Club, aseguró que el homenaje busca reconocer la amplia base de seguidores que el jugador mantiene en Bengala Occidental, una región con una tradición futbolística arraigada.

El Sree Bhumi Sporting Club, institución que homenajeará a Lionel Messi. Foto: Instagram @sribhumifc

Durante la gira, Messi inaugurará la estatua y un mural dedicados a su figura en Calcuta, jugará un partido de celebridades en Hyderabad, asistirá a un evento benéfico en Bombay y mantendrá reuniones con autoridades y jóvenes futbolistas en distintas ciudades. Incluso, según trascendió, podría mantener una reunión con el primer ministro Narendra Modi durante su paso por la capital india.

Messi, que también tendrá encuentros con superestrellas de Bollywood y del mundo del cricket, expresó su alegría por este homenaje: “India es un país muy especial y guarda buenos recuerdos de mi tiempo allí hace 14 años: los aficionados fueron fantásticos”, dijo en un comunicado oficial.