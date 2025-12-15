Lionel Messi pudo haber jugado en un importante club de Europa: la millonaria oferta y la polémica respuesta del Barcelona

Un conjunto que milita en la Premier League pudo haber cambiado el rumbo de la historia del fútbol europeo con el fichaje del astro argentino.

Lionel Messi pudo haber jugado en un importante club de Europa. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El verano del 2008 marcó el inicio de una nueva era para el Manchester City, que poco después sería adquirido por capitales de Emiratos Árabes Unidos y comenzaría una serie de fichajes millonarios. Aunque entre los refuerzos destacados de esa etapa figuraron Vincent Kompany y Robinho, el gran golpe sobre la mesa hubiera sido contratar a Lionel Messi, por quien le hicieron una oferta al Barcelona.

Los citizens protagonizaron uno de los episodios más insólitos del mercado de fichajes europeo al presentar una oferta inesperada de 35 millones de euros por el argentino, quien ya figuraba entre los mejores futbolistas del mundo tras quedar segundo en el Balón de Oro detrás de Cristiano Ronaldo.

El Barcelona rechazó la oferta del Manchester City para contratar a Lionel Messi. Foto: NA

Este intento, que surgió cuando aún pertenecía al magnate tailandés Thaksin Shinawatra, fue calificado como “accidental” por Mark Bowen, entonces segundo entrenador del equipo, al explicar que ese mercado de pases fue caótico y marcado por la urgencia de los nuevos dueños del club de dejar una señal fuerte: “Ya casi era el día límite de cierre de mercado y Gary Cook (director deportivo) le dijo a Mark Hughes que los propietarios querían hacer algo. En un momento dado, teníamos que hacer ofertas de 30 millones por jugadores: 30 millones por Berbatov, 30 por Robinho, 30 por Ribery... Simplemente estaban lanzando ofertas a clubes de toda Europa para ver cuál mordía el anzuelo”, dijo el exasistente.

Claramente, el Barcelona no cayó en la trampa. La reacción del presidente azulgrana fue inmediata y contundente: “¿Quién coño te crees que eres? ¡Retírate, por favor!”, esbozó Joan Laporta.

Messi y Manchester City, dos historias separadas que amagaron a unirse

El interés del Manchester City por Lionel Messi no se limitó a aquel episodio. A lo largo de los años, el club inglés mantuvo su deseo de contar con el argentino, aunque su etapa en el Barcelona se extendió hasta 2021, cuando debió abandonar la institución por problemas con el fair play financiero. Solo entonces se lo vio con otra camiseta europea, la del París Saint-Germain, que logró ficharlo tras superar a otros pretendientes como el propio City, el Atlético de Madrid, el Inter de Milán y el Al Hilal.

Actualmente, Messi continúa su carrera en el Inter Miami y ha extendido su vínculo hasta finales de 2028, lo que le permitirá jugar profesionalmente hasta los 41 años y medio.