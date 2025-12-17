El McLaren campeón de la Fórmula 1 llegó a Buenos Aires: dónde se puede ver la réplica del monoplaza de Lando Norris

El auto de la escudería británica fue presentado este miércoles marcando el inicio de un tour pensado para acercar la experiencia de la máxima categoría del automovilismo. Conocé los lugares y las fechas claves para verlo en persona antes de su traslado a Mar del Plata.

La réplica del McLaren MCL39 que dominó la temporada 2025 de la Fórmula 1. Foto: X @dcoronel.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 tuvo a un nuevo ganador: Lando Norris, el piloto británico de McLaren que cortó con la hegemonía del tetracampeón Max Verstappen (Red Bull). En este contexto, el monoplaza que le dio el título a Norris llegó a la Argentina.

La presentación se hizo este miércoles 17 de diciembre en la Casa Central del Banco Nación, en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, marcando el inicio de un tour pensado para acercar la experiencia de la máxima categoría del automovilismo al país.

Es importante aclarar que se trata de una réplica oficial del MCL39 diseñado por Rob Marshall, idéntico en su estética al modelo que dominó este año y le dio el bicampeonato de Constructores a McLaren, que también consiguió el Mundial de Pilotos con Norris.

La réplica respeta cada detalle visual del auto campeón, desde su impactante combinación de naranja y negro mate, con la fibra de carbono expuesta para reducir peso, hasta los característicos neumáticos medios (compuesto amarillo) de la marca Pirelli.

El monoplaza MCL39 simboliza un hito para la escudería británica con sede en Woking, ya que es el primer título de pilotos desde 2008 y, además, la conquista del Campeonato de Constructores, coronando una histórica temporada para McLaren.

En Buenos Aires, el showcar se exhibirá en el Shopping DOT del 18 al 23 de diciembre. Luego, podrá verse en el Paseo Aldrey de Mar del Plata, del 26 de diciembre al 3 de enero de 2026, acompañando el inicio de la temporada de verano en la Costa Atlántica.

Las posiciones del Campeonato de Pilotos 2025 de la Fórmula 1

Lando Norris, el nuevo campeón de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Amr Alfiky)

Lando Norris (McLaren): 423 puntos Max Verstappen (Red Bull): 421 Oscar Piastri (McLaren): 410 George Russell (Mercedes): 319 Charles Leclerc (Ferrari): 242 Lewis Hamilton (Ferrari): 156 Kimi Antonelli (Mercedes): 150 Alexander Albon (Williams): 73 Carlos Sainz (Williams): 64 Fernando Alonso (Aston Martin): 56 Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 51 Isack Hadjar (Racing Bulls): 51 Oliver Bearman (Haas): 41 Liam Lawson (Racing Bulls): 38 Esteban Ocon (Haas): 38 Lance Stroll (Aston Martin): 33 Yuki Tsunoda (Red Bull): 33 Pierre Gasly (Alpine): 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 19 Franco Colapinto (Alpine): 0 Jack Doohan (Alpine): 0

Las posiciones del Campeonato de Constructores 2025 de la Fórmula 1

McLaren, campeón del Campeonato de Constructores 2025 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Athit Perawongmetha)