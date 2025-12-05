Petra, la joya de Jordania y del mundo: la historia milenaria de la “ciudad rosa” perdida

El país es uno de los rivales de la Selección Argentina en el grupo del Mundial 2026. Una oportunidad para conocer el sitio turístico más importante que tiene, el misterio de su construcción y qué lo hace único.

El 6 de diciembre de 1985 fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco Foto: Instagram @visit_petra

La Selección Argentina tiene rivales confirmados para el Mundial 2026, integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. De este último nos encargaremos, su historia y atractivos turísticos merecen nota aparte.

Llamado Transjordania hasta 1950, es un país en Asia ubicado en la región de Oriente Próximo. Limita al norte con Siria, al noreste con Irak, al este y sur con el reino de Arabia Saudita, al suroeste con el mar Rojo (en el golfo de Áqaba), y al oeste con el mar Muerto, Israel y Palestina. Su capital y ciudad más poblada es Amán.

Es una monarquía constitucional en la que el rey (Abdalá II) ostenta amplios poderes ejecutivos y legislativos. El país está clasificado como de un desarrollo humano alto y su idioma oficial es el árabe, pero el inglés se habla ampliamente, especialmente en áreas turísticas, negocios y educación, debido a su pasado colonial británico y la necesidad de comunicarse internacionalmente. Su gran atractivo turístico es Petra.

Los secretos de la joya de Jordania Foto: Instagram @visit_petra

Los misterios de Petra

Petra es una antigua ciudad, su maravilla reside en que fue excavada en piedra, por lo que también se la conoce como “la ciudad rosa” por el color de su arenisca. Está ubicada entre el Golfo de Áqaba y el Mar Muerto y se estableció como un importante cruce de caminos para las rutas comerciales de la antigüedad, gracias a su buena canalización de aguas y condiciones de seguridad.

Sus orígenes se remontan al país de Edom, pero fueron los nabateos -una tribu nómada de comerciantes árabes- quienes establecieron su capital en Petra alrededor del siglo VI a. C. Su llegada marcó el inicio de la época de oro de la ciudad.

Hacia los años 64 y 63 a. C., la ciudad fue dominada por los romanos, y para el año 106 después de Cristo (d. C)., el emperador Trajano anexó formalmente la región y creó la provincia de Arabia Pétrea. La apertura de nuevas rutas marítimas y terrestres, sin embargo, desvió el comercio de Petra, marcando el inicio de su declive.

Desde el 7 de julio de 2007, Petra forma parte de las nuevas siete maravillas del mundo moderno Foto: Instagram @visit_petra

Un gran terremoto en el año 551 d. C. destruyó gran parte de la ciudad y comenzó a ser un lugar semi abandonado. Fue olvidada por el mundo occidental hasta su redescubrimiento en 1812 por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt. Se estima que alrededor del 80% de Petra permanece aún oculto bajo la arena.

El asentamiento de Petra se localiza en un valle angosto, al este del valle de Arabá que se extiende desde el mar Muerto hasta el golfo de Áqaba. Los restos más célebres son sus construcciones labradas en la misma roca del valle (hemispeos), en particular, los edificios conocidos como el Khazneh (‘el Tesoro’) y el Deir (‘el Monasterio’).

El asentamiento de Petra se localiza en un valle angosto, al este del valle de Arabá Foto: Instagram @visit_petra

Numerosos edificios, cuyas fachadas están directamente esculpidas en la roca, forman un conjunto monumental único que, a partir del 6 de diciembre de 1985, está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. La zona que rodea el lugar es también, desde 1993, parque nacional arqueológico.

Desde el 7 de julio de 2007, Petra forma parte de las nuevas siete maravillas del mundo moderno.